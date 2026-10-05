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Kayıttan kütüphaneye: Bursevi'nin 16 defterlik tefsiri aslına uygun tıpkıbasımla geri döndü

İsmail Hakkı Bursevi’nin 23 yılda tamamladığı 16 defterlik Ruhu’l-Beyan’ın müellif hattı nüshası tıpkıbasım halinde ilim dünyasına kazandırıldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 17:35

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kayıttan kütüphaneye: Bursevi'nin 16 defterlik tefsiri aslına uygun tıpkıbasımla geri döndü

Müellif hattı nüshası Rami Kütüphanesi'nde takdim edildi:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, büyük Osmanlı alimi İsmail Hakkı Bursevi’ye ait Ruhu’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’an adlı eserin müellif nüshasının tıpkıbasımını takdim etti. Takdim, Rami Kütüphanesi'nde AileFest kapsamında gerçekleştirildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayına özel kaleme aldığı takdim yazısı da eserde yer alıyor.

Ersoy sosyal medya paylaşımında, müellifin kendi el yazısıyla kaleme aldığı 16 defterlik tefsirin ilk kez tıpkıbasım olarak ilim ve kültür dünyasına kazandırıldığını ve Bursevi’nin yaklaşık 23 yılda tamamladığı eserini müellifinin kaleminden çıktığı haliyle gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Tıpkıbasımın hazırlanışı ve özellikleri:

Yayın, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile Bursa Valiliği iş birliğinde, Bursevi’nin vefatının 300. yılı münasebetiyle hazırlandı. Tıpkıbasımın hazırlık sürecinde tefsir, tasavvuf ve Bursevi araştırmalarında uzman isimlerden oluşan ilmi danışma ve yayın kurulu görev aldı. Yazmanın görüntülenmesinden baskısına, kağıdından cildine kadar her aşamada alan uzmanlarının görüşlerine başvuruldu.

Yayın, eserin ölçüleri, hattı, metin düzeni ve zemin rengi dikkate alınarak gelişmiş baskı teknikleriyle hazırlandı ve özel bir ahşap kutu içinde sunuluyor. Kutunun üzerinde eserin ve müellifin adı ile hattat Mehmed Özçay'ın hat istifi yer alıyor. Tıpkıbasıma, Bursevi ve Ruhu’l-Beyan üzerine güncel araştırmaların sonuçlarını içeren bir inceleme kitabı da eşlik ediyor.

Tarihî etki ve erişim:

Ruhu’l-Beyan, Bursevi tarafından yaklaşık 23 yıllık bir çalışmayla tamamlandıktan sonra ilk olarak Bursa Ulu Cami kürsülerinde okunmuş; zamanla Balkanlar, Anadolu, Şam ve Hicaz’a uzanan geniş bir coğrafyada rağbet görmüş, birçok baskı ve tercüme yapılmıştı. Ancak eserin müellifin kendi el yazısıyla kaleme alınmış hat nüshasının bugüne dek tıpkıbasımı yapılmamıştı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi’nde muhafaza edilen bu müellif hattı nüsha, yeni yayınla özgün özellikleri korunarak araştırmacıların ve okuyucuların istifadesine sunuldu. Binlerce sayfadan oluşan nüsha, hem ilmi içeriği hem de Osmanlı yazı ve kitap sanatına ilişkin taşıdığı özelliklerle ayrı bir önem taşıyor.

Bakan Ersoy, yayın sürecine katkı sağlayanlara teşekkür etti; bu kapsamda Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile çalışmayı zenginleştiren Hasan Kamil Yılmaz, İrfan Gündüz, Mustafa Kara, Mehmed Özçay, Bilal Kemikli, Ali Namlı ve Necdet Yılmaz başta olmak üzere Türkiye Yazma Eserler Kurumu yönetici ve uzmanlarına şükranlarını sundu. Ersoy, Bursevi’yi rahmetle anarak bu kıymetli mirası gelecek nesillere taşımaktan duydukları memnuniyeti paylaştı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A BÜYÜK OSMANLI...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A BÜYÜK OSMANLI ALİMİ İSMAİL HAKKI BURSEVİ’NİN RUHU’L-BEYAN Fİ TEFSİRİ’L-KUR’AN ADLI ESERİNİN MÜELLİF NÜSHASININ TIPKIBASIMINI TAKDİM ETTİ. ERSOY, BURSEVİ’NİN KENDİ EL YAZISIYLA KALEME ALDIĞI 16 DEFTERLİK TEFSİRİN İLK KEZ TIPKIBASIM OLARAK İLİM VE KÜLTÜR DÜNYASINA KAZANDIRILDIĞINI DUYURDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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