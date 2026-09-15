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Kaymakam Ateş Atça’da kapı kapı dolaşıp ihtiyaçları yerinde dinledi

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Aile Ocağımız' projesi kapsamında Atça Mahallesi'nde iki aileyi evlerinde ziyaret edip taleplerini yerinde dinledi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:27

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kaymakam Ateş Atça’da kapı kapı dolaşıp ihtiyaçları yerinde dinledi

hane ziyaretleri ve birebir iletişim:

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Aile Ocağımız projesi çerçevesinde Aydın’ın Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi’ne giderek iki ailenin evine konuk oldu. Ziyaretlerde Müge Öztürk ve Nurver Kayalık aileleriyle bir araya gelen Kaymakam Ateş, ailelerin günlük yaşamlarına dair gözlemler yaptı ve onların talep ile ihtiyaçlarını doğrudan dinledi.

Kaymakam Ateş, hanelerle yapılan görüşmelerde vatandaşlarla sıcak bir iletişim kurdu; temel ihtiyaçlar, yerel hizmet beklentileri ve ailelerin öncelikleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette, ailelere sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dileği iletildi.

projenin hedefleri ve sürece dair notlar:

Aile Ocağımız projesi kapsamında gerçekleştirilen bu tür hane ziyaretlerinin, vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Yetkililer, söz konusu ziyaretlerin önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini ve tespit edilen taleplerin ilgili birimlere iletilerek takip edileceğini duyurdu.

Ziyaretler, yerel yönetim ile vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirmeyi, sorunların saha gerçekleri üzerinden ele alınmasını amaçlıyor ve Kaymakamlık temsilcilerinin doğrudan temas kurduğu bir yaklaşımı benimsiyor.

SULTANHİSAR KAYMAKAMI ALİ EKBER ATEŞ, &#039;AİLE OCAĞIMIZ&#039; PROJESİ KAPSAMINDA ATÇA MAHALLESİ’NDE İKAMET...

SULTANHİSAR KAYMAKAMI ALİ EKBER ATEŞ, 'AİLE OCAĞIMIZ' PROJESİ KAPSAMINDA ATÇA MAHALLESİ’NDE İKAMET EDEN İKİ AİLEYİ EVLERİNDE ZİYARET EDEREK TALEP VE İHTİYAÇLARINI DİNLEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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