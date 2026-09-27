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Kaymakam Bağış, öğrencilerin gelecek hedeflerini dinledi

Tut Kaymakamı Abdulhamit Bağış, Yaylımlı Köyü Abuzer Yıldırım Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenlerden bilgi aldı ve öğrencilerin hedeflerini dinledi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaymakam Bağış, öğrencilerin gelecek hedeflerini dinledi

Kaymakamın okul ziyareti

Adıyaman’ın Tut Kaymakamı Abdulhamit Bağış, Yaylımlı Köyü Abuzer Yıldırım Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette okulun eğitim faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

öğretmenlerle değerlendirme:

Kaymakam Bağış, öğretmenlerden öğrencilerin eğitim durumu, okulda yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Öğretmenlerin özverili çalışmaları değerlendirilirken, öğrencilerin nitelikli eğitim ve sosyal gelişimlerinin önemi üzerinde duruldu.

öğrencilerle sohbet ve hedefler:

Bağış, öğrencilerle bir araya gelerek onların geleceğe yönelik hedeflerini ve hayallerini dinledi; eğitim hayatlarında karşılaştıkları konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

eğitim vurgusu:

Kaymakam Abdulhamit Bağış, eğitimin çocukların geleceği açısından önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Öğrencilerimizin iyi bir eğitim alarak kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri en büyük hedefimiz. Onların hedeflerini ve hayallerini dinlemek bizler için çok kıymetli. Öğretmenlerimizin özverili çalışmalarıyla öğrencilerimizin geleceğe daha güçlü hazırlanacağına inanıyorum. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum"

ADIYAMAN’IN TUT KAYMAKAMI ABDULHAMİT BAĞIŞ, YAYLIMLI KÖYÜ ABUZER YILDIRIM ORTAOKULUNU ZİYARET...

ADIYAMAN’IN TUT KAYMAKAMI ABDULHAMİT BAĞIŞ, YAYLIMLI KÖYÜ ABUZER YILDIRIM ORTAOKULUNU ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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