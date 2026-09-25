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Kaymakam Ceylan üreticilerle Araban tarımını değerlendirdi

Kaymakam Ferhat Salih Ceylan, Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ve üreticilerle Araban Ovası'nda ekim, hasat ve tarımsal üretimi masaya yatırdı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 16:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaymakam Ceylan üreticilerle Araban tarımını değerlendirdi

Kaymakam Ceylan ilçe tarımını yerinde ele aldı

Gaziantep Araban Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan, görevine başlaması dolayısıyla gerçekleşen ziyaretlerin ardından Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ile iadei ziyarette bir araya geldi. Toplantıya üretici çiftçilerin de katıldığı görüşmede, ilçe tarımının mevcut durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

görüşmenin odak noktaları:

Toplantıda Araban Ovasının verimli topraklarında yürütülen ekim ve hasat faaliyetleri ile yetiştirilen ürünlerin niteliği ele alındı. Başkan Hasan Altun, ova ürünlerinin ülke, bölge ve ilçe ekonomisine sağladığı katkıyı vurguladı; üreticilerin karşılaştığı mevsimsel sorunlar ve bakım ihtiyaçları görüşüldü.

karşılıklı teşekkür ve değerlendirme:

Kaymakam Ceylan, ziyarette gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti. Görüşme, üretim süreçleri, hasat planlaması ve çiftçilerin taleplerine ilişkin istişarelerle sona erdi; taraflar ilçedeki tarımsal faaliyetin güçlendirilmesi konusunda görüş birliğini korudu.

GAZİANTEP ARABAN KAYMAKAMI FERHAT SALİH CEYLAN, ARABAN ZİRAAT ODASI BAŞKANI HASAN ALTUN İLE BİR...

GAZİANTEP ARABAN KAYMAKAMI FERHAT SALİH CEYLAN, ARABAN ZİRAAT ODASI BAŞKANI HASAN ALTUN İLE BİR ARAYA GELEREK İSTİŞAREDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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