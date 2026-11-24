Kaymakam Dalak şehit öğretmenin ailesini evinde ziyaret etti

Sarıgöl ilçesinde gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Halil Dalak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmen Mustafa Karınca'nın ailesini evinde ziyaret etti.

ziyaretin ayrıntıları:

Ziyarette Kaymakam Dalak'a Sarıgöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ruhsar Açıkgöz de eşlik etti. Aile bireyleriyle samimi bir sohbet gerçekleştirilerek şehit öğretmenin anıları yad edildi ve ailenin durumuyla yakından ilgilenildi.

şehit öğretmenin anısına vurgular:

Kaymakam Dalak, yaptığı konuşmada şehit öğretmenlerin fedakârlıklarının unutulmayacağını belirterek, eğitimin ve öğretmenin toplum için taşıdığı öneme dikkat çekti. Dalak, ziyaret sırasında duygularını şu sözlerle paylaştı: "Vatanımızın geleceği olan nesillerin yetişmesi uğruna fedakârca görev yapan ve şehadet mertebesine erişen öğretmenimiz Mustafa Karınca başta olmak üzere tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz".

Ziyaret, 24 Kasım Öğretmenler Günü bağlamında şehit öğretmenlerin hatırasının yaşatılması ve ailelere destek sağlanması yönündeki yerel sorumluluğun bir göstergesi olarak değerlendirildi.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE KAYMAKAM HALİL DALAK, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ŞEHİT ÖĞRETMEN MUSTAFA KARINCA’NIN AİLESİNİ EVİNDE ZİYARET ETTİ. ŞEHİT ÖĞRETMENİN AZİZ HATIRASININ YAD EDİLDİĞİ ZİYARETTE, AİLEYLE YAKINDAN İLGİLENİLEREK SOHBET EDİLDİ.