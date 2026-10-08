Kaymakam Fatih Yıldız’dan imam hatip ortaokulu’na inceleme ziyareti

Ziyaret detayları:

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde Kaymakam Fatih Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tanrıverdi ile birlikte Sincik İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret etti. Okul yönetimi ve öğretmenler tarafından karşılanan Yıldız, okulun genel durumu ve yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

sınıf ziyaretleri:

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Yıldız, öğrencilerin taleplerini dinledi.

kaymakamın değerlendirmesi:

Öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılı olmalarının önemine dikkat çeken Yıldız, “Öğrencilerimizin güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamında yetişmeleri için eğitim camiamızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin başarılarını görmek bizleri mutlu ediyor.”

Yıldız, tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyip okul yönetimi ve öğretmenlere çalışmalarında kolaylık diledi. Ziyaret, okulun genel durumu ve yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin yerinde değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİNDE KAYMAKAM FATİH YILDIZ, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İBRAHİM TANRIVERDİ İLE BİRLİKTE SİNCİK İMAM HATİP ORTAOKULU’NU ZİYARET ETTİ.