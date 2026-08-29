Kaymakam Güldoğan üç mahallede talepleri dinledi ve uyarılarda bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde görev yapan Kaymakam Ali Güldoğan, Kurttutan, Kemer ve Kale mahallelerinde halkla buluştu. Ziyaretlerde muhtarlar ve vatandaşlarla yapılan görüşmelerde yerel sorunlar, talepler ve öncelikler ele alındı.

Ziyaret programı:

Güldoğan, programına Kurttutan Mahallesi ile başladı. Kurttutan Mahalle Muhtarı Süleyman Kaya, Kemer Mahalle Muhtarı Mehmet Kırcalı ve Kale Mahalle Muhtarı Yıldıray Bozdağ ile birebir görüşerek mahallelerin genel durumu hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla sohbet ederek iletilen talep ve sorunları dinleyen Kaymakam, çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Tarihi yapı ve cami incelemeleri:

Ziyaret kapsamında Kaymakam Güldoğan, Kurttutan Mahallesi'ndeki Hacı Hasan Ağa Konağı'nı gezerek konağın tarihi ve mimari özellikleri hakkında bilgi aldı. Ardından Kurttutan Köyü Camii ve Kemer Camii'nde incelemelerde bulunup yapıların kültürel değerleri üzerine yetkililerden bilgi alındı.

Yangın uyarısı ve takip:

Toplantılarda, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle artan yangın riskine dikkat çekildi. Kaymakam Güldoğan, tüm ekiplerin yangınlara karşı teyakkuz halinde olduğunu vurguladı ve vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Ayrıca, kurum amirleriyle koordineli olarak mahallelerdeki sorunların çözümü için gerekli adımların atılacağı ve süreçlerin yakından takip edileceği ifade edildi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇE KAYMAKAMI ALİ GÜLDOĞAN, KURTTUTAN, KEMER VE KALE MAHALLELERİNİ ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ. GÜLDOĞAN, MAHALLE MUHTARLARINDAN BÖLGENİN SORUNLARI HAKKINDA BİLGİ ALIRKEN, VATANDAŞLARIN TALEP VE BEKLENTİLERİNİ DE DİNLEDİ.