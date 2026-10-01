Kaymakam Güvenç ve başkan Elma pazarda talepleri not etti

Kaymakam ve belediye başkanı pazar ziyaretinde:

Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç ile Belediye Başkanı Zeki Elma, ilçe pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnafla doğrudan görüşme sağlandı:

Pazar alanında esnafı tek tek dolaşan heyet, satıcılarla sohbet ederek hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Ziyarette esnafın talep, öneri ve sorunları dinlenerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Vatandaşların görüşleri alındı:

Heyete ziyaret sırasında İlçe Emniyet Amiri de eşlik etti. Kaymakam Güvenç ve Başkan Elma, pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek onların görüş ve taleplerini doğrudan aldı.

Ziyaret sırasında vatandaşların günlük yaşamda karşılaştıkları konular hakkında ifadeleri dikkatle dinlendi ve iletilen talepler not edildi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmelerde halk çeşitli konularda beklenti ve önerilerini aktardı.

Kaymakam Mehmet Abdulkadir Güvenç ve Başkan Zeki Elma, ilçe esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelmenin önemine vurgu yaparak, halkın talep ve önerilerinin yürütülen çalışmalarda yol gösterici olduğunu ifade etti.

ARPAÇAY’DA KAYMAKAM GÜVENÇ VE BAŞKAN ELMA’DAN PAZAR ZİYARETİ(KARS-İHA)