Kaymakam Haydaroğlu hasatın nabzını Feslek'te tuttu

Kaymakam Haydaroğlu feslek'te incir üreticileriyle buluştu:

Buharkent Kaymakamı Mehmet Halit Haydaroğlu, Feslek Mahallesi'ndeki incir bahçelerini ziyaret ederek yaş incir hasadı çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarette üreticilerle bir araya gelerek hasat süreci hakkında bilgi aldı ve gözlemlerde bulundu.

Üreticilerle karşılıklı değerlendirme:

Kaymakam Haydaroğlu, üreticilerle sohbet ederek hasat yöntemleri, işgücü ihtiyacı ve karşılaşılan zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Üreticilerin emeklerini takdir eden Haydaroğlu, teşekkür ederek moral verdi ve üreticilerin görüşlerini kaydetti.

Sezon temennileri ve beklentiler:

Haydaroğlu, sezonun verimli geçmesi temennisinde bulunup üreticilerin beklentilerini dinledi. Ziyarette, bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu dileği öne çıktı; Kaymakam, üreticilere kolaylık ve destek mesajı iletti.

AYDIN'IN BUHARKENT İLÇESİNDE YAŞ İNCİR HASADI DEVAM EDERKEN, BUHARKENT KAYMAKAMI MEHMET HALİT HAYDAROĞLU, FESLEK MAHALLESİ'NDEKİ İNCİR BAHÇELERİNİ ZİYARET EDEREK HASAT ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.