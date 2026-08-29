Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Kaymakam Haydaroğlu hasatın nabzını Feslek'te tuttu

Kaymakam Mehmet Halit Haydaroğlu, Feslek Mahallesi'ndeki incir bahçelerini ziyaret etti; üreticilerle hasat sürecini, beklentilerini ve taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 09:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kaymakam Haydaroğlu hasatın nabzını Feslek'te tuttu

Kaymakam Haydaroğlu feslek'te incir üreticileriyle buluştu:

Buharkent Kaymakamı Mehmet Halit Haydaroğlu, Feslek Mahallesi'ndeki incir bahçelerini ziyaret ederek yaş incir hasadı çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarette üreticilerle bir araya gelerek hasat süreci hakkında bilgi aldı ve gözlemlerde bulundu.

Üreticilerle karşılıklı değerlendirme:

Kaymakam Haydaroğlu, üreticilerle sohbet ederek hasat yöntemleri, işgücü ihtiyacı ve karşılaşılan zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Üreticilerin emeklerini takdir eden Haydaroğlu, teşekkür ederek moral verdi ve üreticilerin görüşlerini kaydetti.

Sezon temennileri ve beklentiler:

Haydaroğlu, sezonun verimli geçmesi temennisinde bulunup üreticilerin beklentilerini dinledi. Ziyarette, bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu dileği öne çıktı; Kaymakam, üreticilere kolaylık ve destek mesajı iletti.

AYDIN&#039;IN BUHARKENT İLÇESİNDE YAŞ İNCİR HASADI DEVAM EDERKEN, BUHARKENT KAYMAKAMI MEHMET HALİT...

AYDIN'IN BUHARKENT İLÇESİNDE YAŞ İNCİR HASADI DEVAM EDERKEN, BUHARKENT KAYMAKAMI MEHMET HALİT HAYDAROĞLU, FESLEK MAHALLESİ'NDEKİ İNCİR BAHÇELERİNİ ZİYARET EDEREK HASAT ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ritim bozuklukları erken tanınmazsa inme ve kalp yetmezliği riski artıyor
images

Kuşadası’nda yeni doğanlara belediye desteği: 115 aile ziyaret edildi
images

Zafer haftası Afyonkarahisar'da müzik ve halk oyunlarıyla kutlandı
images

Kalp krizini gizleyebilen belirtiler: kadınlarda gözden kaçabilecek 8 işaret

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ritim bozuklukları erken tanınmazsa inme ve kalp yetmezliği riski artıyor

Yazıcıoğlu’nun hatırası tuvale taşındı

Malatya kapıkaya mevkiinde kontrolünü kaybeden traktör devrildi: bir kişi ağır yaralandı

Kuşadası’nda yeni doğanlara belediye desteği: 115 aile ziyaret edildi

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı