Kaymakam Helvacı Kapanalan konağı inşaatını yerinde inceledi

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ile İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru, Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Kapanalan köyünde yapımı süren köy konağı inşaatında incelemelerde bulundu. Heyet, inşaat sahasında yürütülen çalışmaları yerinde gördü ve proje yetkililerinden bilgi aldı.

Saha incelemesi:

Yapılan incelemede, inşaatın mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar ele alındı. Yetkililer, projenin ilerleme takvimine ilişkin bilgi vererek eksik kalan işler ve önümüzdeki dönemde yapılacak uygulamalar hakkında kaymakamlık heyetini bilgilendirdi. İlgili birimler, yapım sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini bildirdi.

Ortak kullanım hedefi:

İncelemenin ardından Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı projenin köy halkı için önemine değindi ve şunları söyledi: "Kapanalan köyümüzde yapımı gerçekleştirilen köy konağını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldık. Köylerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarının artırılması noktasında çalışmalarımızı yakından takip ediyoruz. Yapılan hizmetlerin Kapanalan köyümüze ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Yetkililer, köy konağının tamamlanmasının ardından tesisin köy sakinlerinin ortak kullanımına açılmasının planlandığını belirtti ve projenin yerel yaşam kalitesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

KAYMAKAMI HELVACI, KÖY KONAĞI İNŞAATINI İNCELEDİ