Kaymakam Pelvan Çelikhan'da Recep-Aksu Grup Yolu'nda sıcak asfalta hazırlık denetimi yaptı

Kaymakam Pelvan köy yollarında incelemelerde bulundu

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde görev yapan Kaymakam Özgür Pelvan, ilçeye bağlı köy yollarında yürütülen yol ve altyapı çalışmalarını yerinde görmek üzere inceleme gezisi gerçekleştirdi. İncelemelere İl Genel Meclisi üyeleri ve İl Özel İdaresi ekipleri de eşlik etti.

İnceleme gezisinin ayrıntıları:

Heyet, Recep-Aksu Grup Yolu üzerinde planlanan uygulama alanını gezerek mevcut zemin ve altyapı çalışmalarını yerinde tespit etti. Ekiplerden yolun teknik durumu, altyapı eksikleri ve sıcak asfalt uygulaması öncesi yapılması gereken hazırlıklar hakkında bilgi alındı. Saha tespitlerinin ardından planlanan uygulama takvimi ve iş programı değerlendirildi.

Kaymakamın değerlendirmesi:

Kaymakam Özgür Pelvan, köy yollarındaki yatırımların takipçisi olduklarını vurgulayarak, yapılması planlanan sıcak asfalt çalışmasının yolun kullanım standardını yükselteceğini belirtti. Pelvan, amaçlarının vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması olduğunu ifade ederek çalışmaların sürdürüleceğini açıkladı.

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN KAYMAKAMI ÖZGÜR PELVAN, İLÇEYE BAĞLI KÖY YOLLARINDA YÜRÜTÜLEN YOL VE ALTYAPI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.