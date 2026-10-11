Kaymakam Polat köy ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini dinledi

Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat, ilçeye bağlı Tohumlar ve Sorguncukahiler köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek köylerin ihtiyaç ve beklentileri hakkında doğrudan bilgi aldı. Ziyaretler, köy sakinleriyle sohbet ve taleplerin tespiti üzerine şekillendi.

ziyaretlerde öne çıkan talepler:

Görüşmeler sırasında halkın talepleri dinlendi ve beklentiler not edildi. Kaymakam Polat, alınan taleplerin ilgili birimlerle paylaşılacağını ve önceliklendirme yapılacağını ifade etti.

katılan yetkililer ve koordinasyon:

Programa İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen H. İbrahim Bayrakçı, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Müdürü Osman Aygüneş ve İlçe Tarım Müdürü Çetin Tokur eşlik etti. Polat, "Köylerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek talep ve ihtiyaçlarını doğrudan kendilerinden dinliyoruz. İlçemizin her noktasında vatandaşlarımızın yanında olmaya, ihtiyaçların çözümü için ilgili kurumlarımızla koordineli şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaymakamlık yetkilileri, tespit edilen taleplerin takibini sürdüreceklerini ve köylerle iletişimi düzenli olarak devam ettireceklerini belirtti.

YENİPAZAR İLÇESİ KAYMAKAMI YUNUS EMRE POLAT, KÖYLERDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ