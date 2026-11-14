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Kaymakam saha ziyaretiyle sanayi esnafının taleplerini yerinde dinledi

Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, TARMİSS OSB'deki işletmeleri ziyaret ederek esnafın sorun ve taleplerini yerinde not aldı, TMO inşaatını inceledi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Kaymakam saha ziyaretiyle sanayi esnafının taleplerini yerinde dinledi

Kaymakamın saha çalışması devam ediyor

Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, göreve başladığı günden bu yana sürdürdüğü saha çalışmaları kapsamında TARMİSS Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) işletmeleri ziyaret etti. Ziyarette, Kaymakam Kahraman ile birlikte Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç de yer aldı. Kaymakam, esnafla birebir görüşerek iş yeri ortamını ve üretim süreçlerini yerinde gözlemledi.

OSB'de esnafla birebir görüşmeler:

Kahraman, ziyaret ettiği her işletmede sahipleriyle tek tek sohbet etti, üretim ve ticaret faaliyetlerini gördü. Esnafın karşılaştığı sorunlar, beklentiler ve çözüm bekleyen konular Kaymakam tarafından not alındı. İşletme sahipleri, taleplerini doğrudan iletme fırsatı bulmaktan memnun olduklarını belirterek, sahada dinlenmelerinin önemine vurgu yaptı. Ziyaret boyunca esnafın teşekkürleri ve beklentileri kayda geçirildi.

TMO inşaatında yerinde inceleme:

OSB ziyaretlerinin ardından Kaymakam Kahraman, yapımı devam eden Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) inşaatını gezdi. Şantiye yetkililerinden yürütülen çalışmalar ve projenin geldiği son aşamalar hakkında bilgi aldı. Kahraman, inşaatın planlanan sürede tamamlanması için sürecin yakından takip edildiğini ifade etti ve yetkililerden çalışmaların koordinasyonunu sürdürmelerini talep etti.

Bu ziyaret, yerel yönetimin esnafla doğrudan iletişimini güçlendirmeyi ve devam eden projelerin ilerleyişini yakından izlemeyi amaçlayan saha odaklı yaklaşımının bir parçası olarak değerlendirildi.

MALAZGİRT’TE KAYMAKAMDAN SANAYİ ESNAFINA ZİYARET

MALAZGİRT’TE KAYMAKAMDAN SANAYİ ESNAFINA ZİYARET

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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