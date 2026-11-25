bölgede yürütülen inceleme ve müdahale:

Batuhan Kalkan, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, Eber Gölü çevresinde dün gece çıkan yangının ardından bölgeye giderek yetkililerden yürütülen çalışmalar ve son durum hakkında bilgi aldı. Yangın, sazlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

hasar tespiti ve ekosistem değerlendirmesi:

Kaymakam Kalkan sahada yangından etkilenen alanlarda hasar tespiti çalışmalarını yerinde inceledi, elde edilen bulgular doğrultusunda yapılacak müdahaleler ve gölün ekosisteminin korunmasına yönelik alınacak tedbirleri değerlendirdi. İncelemeler sırasında yetkililer, tespitlerin tamamlanmasının ardından uygulanacak koruma ve iyileştirme planlarının netleşeceğini bildirdi.

Sultandağı kaymakamlığı ile ilgili kurumların, yangının nedeninin ortaya çıkarılması ve ekosistemin eski durumuna kavuşturulması için koordineli çalışma yürüteceği, bölgedeki izleme ve rehabilitasyon faaliyetlerinin devam edeceği aktarıldı.

AFYONKARAHİSAR’IN SULTANDAĞI İLÇESİ KAYMAKAMI BATUHAN KALKAN, DÜN GECE EBER GÖLÜ ÇEVRESİNDE MEYDANA GELEN YANGININ ARDINDAN BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNARAK, YANGINDAN ETKİLENEN ALANLARI YERİNDE GÖZLEMLEDİ.