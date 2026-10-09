Kaymakam Semiz'in miniklerle samimi okul ziyareti

Kaymakamın okul ziyareti sırasında sınıf gözlemleri:

Kars'ın Selim Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, ilçedeki eğitim kurumlarına yönelik programı kapsamında Şehit Umut Gök Anaokulunu ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Semiz, okulun eğitim ortamını yerinde inceleyerek öğrencilerle yakından ilgilendi.

Sınıfları gezerek miniklerle sohbet eden Semiz, çocukların günlük etkinliklerine katıldı ve öğretmenlerle kısa görüşmeler yaptı. Ziyaret esnasında samimi görüntüler oluştu, öğrencilerle kurulan iletişim dikkat çekti.

Ziyaretin içeriği:

Kaymakam Semiz, sınıf gözlemleri sırasında çocukların eğitim materyallerini ve sınıf düzenini yerinde inceledi. Öğrencilerle yapılan sohbetlerde okul hayatına ilişkin gözlemler paylaşıldı; ziyaret, hem çocuklarla doğrudan iletişimi hem de öğretmenlerle temas kurmayı hedefledi.

Okulöncesi eğitimin önemi:

Ziyarette, okulöncesi eğitimin çocukların gelişimindeki rolü bir kez daha vurgulandı. Semiz, eğitimin erken yaşta başlamasının önemine dikkat çekerek, bu dönemdeki eğitim ortamlarının iyileştirilmesinin gerekliliğine işaret etti.

Kaymakam Mehmet Ali Semiz’in bu tür ziyaretleri, eğitim kurumlarıyla iletişimin güçlendirilmesi ve öğrencilerin eğitim ortamlarının yerinde görülmesi açısından önem taşıyor. Okul yönetimi ve öğretmenler ziyaretin kendileri için değerli olduğunu belirtti.

SELİM KAYMAKAMI SEMİZ’DEN ŞEHİT UMUT GÖK ANAOKULUNA ZİYARET(KARS-İHA)