Kaymakam Şıktaş Atatürk İlkokulu'nda öğrenciler ve öğretmenlerle buluştu

Ziyaretin kapsamı:

Gökçebey ilçesinde görevli Kaymakam Ruveyda Kahraman Şıktaş, ilçedeki eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek amacıyla Atatürk İlkokulu'na ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret programında Kaymakam Şıktaş'a İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Naşit Yılmaz da eşlik etti.

Öğrencilerle etkileşim:

Kayımakam Şıktaş, okulda sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle yakından ilgilendi. Dersler ve okul hayatı hakkında öğrencilerin görüşlerini dinledi, merak ettikleri konulara yanıt verdi ve onlara eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Öğretmenlerle değerlendirme:

Sınıf ziyaretlerinin ardından okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Şıktaş, yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi aldı. Öğretmenlerin öneri, görüş ve taleplerini dinleyen Şıktaş, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı, verimli ve güzel olması temennisinde bulundu.

ZONGULDAK'IN GÖKÇEBEY İLÇE KAYMAKAMI RUVEYDA KAHRAMAN ŞIKTAŞ, İLÇEDEKİ EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİ YERİNDE İNCELEMEK AMACIYLA ATATÜRK İLKOKULU'NA ZİYARETTE BULUNDU. ZİYARET PROGRAMINDA KAYMAKAM ŞIKTAŞ'A, İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ NAŞİT YILMAZ DA EŞLİK ETTİ.