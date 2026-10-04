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Kaymakam Sözen Yaka ilkokulu ve anaokulunda eğitim koşullarını yerinde inceledi

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Yaka İlkokulu ve Anaokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle okulun durumunu ve ihtiyaçlarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 20:24

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kaymakam Sözen Yaka ilkokulu ve anaokulunda eğitim koşullarını yerinde inceledi

Kaymakam Sözen Yaka İlkokulu ve Anaokulu'nda incelemelerde bulundu

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki Yaka İlkokulu ve Anaokulunu ziyaret ederek okulun genel durumu ve yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette okul yöneticileriyle bir araya gelen Sözen, fiziki koşullar, eğitim materyalleri ve öğrencilerin ihtiyaçları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İnceleme ve değerlendirmeler:

Okul yöneticilerinden alınan bilgiler doğrultusunda Sözen, eğitim ortamının işleyişini yerinde gözlemledi ve eksikliklerin giderilmesine yönelik notlar aldı. Ziyaret sırasında okulun mevcut durumu ile ilgili tespit edilen hususlar ve öncelikli ihtiyaçlar ele alındı; verimli bir eğitim ortamı oluşturulması için yapılabilecek düzenlemeler tartışıldı.

Öğretmen ve öğrencilerle iletişim:

Kaymakam Sözen, öğretmenlerle görüşerek yürütülen projeler ve sınıf içi uygulamalar hakkında bilgi aldı; öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi. Ayrıca öğrencilerle de sohbet eden Sözen, onların eğitim süreçlerine ilişkin görüşlerini aldı ve motivasyonlarını artırmaya yönelik desteklerin önemine vurgu yaptı.

Ziyaret, okulun eğitsel faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik değerlendirmelerle son buldu. Kaymakamın incelemeleri, yerel yönetim ile okul arasındaki iletişimin sürdürülmesi ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik adımların planlanmasına zemin hazırladı.

AYDIN’IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE KAYMAKAM HÜSEYİN ŞAMİL SÖZEN, YAKA İLKOKULU VE ANAOKULU’NU ZİYARET...

AYDIN’IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE KAYMAKAM HÜSEYİN ŞAMİL SÖZEN, YAKA İLKOKULU VE ANAOKULU’NU ZİYARET EDEREK OKULUN GENEL DURUMU, EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ VE ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇLARI HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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