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Kaymakam Taşkıran jandarma karakolunda güvenlik değerlendirmesi yaptı

Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Bulgurçayırı Jandarma Karakolunu ziyaret edip personelle görüşerek yürütülen çalışmalar ve güvenlik durumunu değerlendirdi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 08:02

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kaymakam Taşkıran jandarma karakolunda güvenlik değerlendirmesi yaptı

Refahiye kaymakamı karakolu ziyaret etti

Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, ilçe güvenliğini yakından takip etmek amacıyla Bulgurçayırı Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Karakolda görev yapan personelle bir araya gelen Taşkıran, yürütülen çalışmalar ve ilçedeki güvenlik hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette ele alınan konular:

Taşkıran, karakol komutanından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve sahadaki uygulamaların genel değerlendirmesini dinledi. Görüşmelerde güvenlik hizmetlerinin etkinliği ve sürdürülebilirliği konuları üzerinde duruldu.

Personelle görüşme ve ziyaretin sona ermesi:

Kaymakam Taşkıran, jandarma personeliyle sohbet ederek görevlerinde başarılar diledi ve verilen hizmetlerin önemine dikkat çekti. Ziyaret, görevli personelle yapılan görüşmenin ardından tamamlandı.

REFAHİYE KAYMAKAMI TAŞKIRAN’DAN JANDARMA KARAKOLUNA ZİYARET

REFAHİYE KAYMAKAMI TAŞKIRAN’DAN JANDARMA KARAKOLUNA ZİYARET

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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