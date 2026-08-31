Kaymakamın elinden nişan yüzükleri Burhaniye'de çift evliliğe ilk adımı attı

Nişan töreni:
Burhaniye'de belediyenin sevilen veteriner hekimi İlayda Şentürk ile endüstri mühendisi Mehmet Furkan Tekeli evliliğe ilk adımı attı. Tören, Ören Garden tesislerinde gerçekleştirildi.
Kaymakamın takdimi:
Törende genç çiftin nişan yüzüklerini Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla taktı. Kaymakam Atilla, çifti tebrik ederek iyi dileklerini iletti.
Çiftin teşekkürleri ve sonraki adım:
İlayda Şentürk ile Mehmet Furkan Tekeli, törende Kaymakam Cumali Atilla, eşi ve diğer davetlilere teşekkür etti. Çift, düğünün yakın zamanda yapılacağını ifade etti.
KAYMAKAM NİŞANLANAN GENÇLERLE
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