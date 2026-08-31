Kaymakamın elinden nişan yüzükleri Burhaniye'de çift evliliğe ilk adımı attı

Nişan töreni:

Burhaniye'de belediyenin sevilen veteriner hekimi İlayda Şentürk ile endüstri mühendisi Mehmet Furkan Tekeli evliliğe ilk adımı attı. Tören, Ören Garden tesislerinde gerçekleştirildi.

Kaymakamın takdimi:

Törende genç çiftin nişan yüzüklerini Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla taktı. Kaymakam Atilla, çifti tebrik ederek iyi dileklerini iletti.

Çiftin teşekkürleri ve sonraki adım:

İlayda Şentürk ile Mehmet Furkan Tekeli, törende Kaymakam Cumali Atilla, eşi ve diğer davetlilere teşekkür etti. Çift, düğünün yakın zamanda yapılacağını ifade etti.

KAYMAKAM NİŞANLANAN GENÇLERLE