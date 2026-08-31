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Kaymakamın elinden nişan yüzükleri Burhaniye'de çift evliliğe ilk adımı attı

Burhaniye'de törende veteriner hekim İlayda Şentürk ile endüstri mühendisi Mehmet Furkan Tekeli'nin nişan yüzüklerini Kaymakam Cumali Atilla taktı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kaymakamın elinden nişan yüzükleri Burhaniye'de çift evliliğe ilk adımı attı

Nişan töreni:

Burhaniye'de belediyenin sevilen veteriner hekimi İlayda Şentürk ile endüstri mühendisi Mehmet Furkan Tekeli evliliğe ilk adımı attı. Tören, Ören Garden tesislerinde gerçekleştirildi.

Kaymakamın takdimi:

Törende genç çiftin nişan yüzüklerini Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla taktı. Kaymakam Atilla, çifti tebrik ederek iyi dileklerini iletti.

Çiftin teşekkürleri ve sonraki adım:

İlayda Şentürk ile Mehmet Furkan Tekeli, törende Kaymakam Cumali Atilla, eşi ve diğer davetlilere teşekkür etti. Çift, düğünün yakın zamanda yapılacağını ifade etti.

KAYMAKAM NİŞANLANAN GENÇLERLE

KAYMAKAM NİŞANLANAN GENÇLERLE

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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