Kaymakamın kararıyla kurtarılan üç asırlık caminin müze yolculuğu

tarihe dönük müdahale: bir caminin son anda kurtarılışı

Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki Yenidoğan köyünde bulunan 300 yıllık ahşap cami, 2010'da yapılacak saha taraması sırasında odun olarak kullanılması için satılmak üzere olduğu bilgisiyle gündeme geldi. Dönemin Ladik Kaymakamı Kadir Perçi ve ekibi, caminin tescil edilmesi ve Ambarköy Açık Hava Müzesi'ne taşınması yönünde girişimde bulundu.

satın alınma ve tescil süreci:

Saha çalışması sırasında caminin bir fırıncıya bin 400 liraya satılmak üzere olduğu öğrenildi. Perçi, yapının değerini görerek ekibine 'bin 450 lira ver, o camiyi al' talimatını verdi ve cami böylece 50 lira fazlasıyla satın alınarak yakılmaktan kurtarıldı. Yapının bazı bölümlerinde deformasyon vardı; bu nedenle parçalar numaralandırılarak arkeolog ve sanat tarihçilerinden teknik destek alınarak tescil çalışmaları gerçekleştirildi.

ambarköy'e taşınma ve sergilenme:

Kaymakam Perçi'nin öncülüğünde 2010'da başlayan Ambarköy Açık Hava Müzesi projesi kapsamında cami, gerekli koruma ve belgelemelerin ardından müzeye taşındı. Ambarköy, 14 bin metrekarelik alanda Osmanlı döneminin ahşap mimari özelliklerini yansıtacak şekilde düzenlendi ve cami Ambarköy'de cami olarak sergilenmek üzere yerine monte edildi.

Perçi, projenin yalnızca yapıların sergilendiği bir alan olmaktan öte, geçmişin yaşam kültürünü aktaran bir merkez olarak kurgulandığını belirtti. Ambarköy'de caminin yanı sıra köy mektebi ve konak gibi yapılar da yer alıyor; proje dört yılda tamamlandı ve bölge ziyaretçilerinin uğrak noktalarından biri haline geldi.

kültürel miras çalışmaları ve sonuçları:

Kaymakamlık döneminde Samsun'da özellikle Canik Dağları çevresinde çok sayıda ahşap caminin bulunduğunu vurgulayan Perçi, görev süresince 80 caminin tescillenmesine ve restore edilmesine katkı sağlandığını aktardı. Bu çalışmalar belgesellerle desteklendi ve restore edilen camilerle bölgenin Osmanlı dönemi ahşap mimari mirasının korunması hedeflendi. Ambarköy'e taşınan camiye ise Ladik'te yetişmiş Osmanlı döneminin öne çıkan ismi Mehmet Efendi'nin adı verildi.

Bugün Ambarköy Açık Hava Müzesi'ndeki bu cami, hem yerel tarih açısından hem de koruma çalışmalarının somut bir örneği olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Kaymakam Perçi'nin girişimi, tarihi bir yapının küçük bir ek bedelle kurtarılıp gelecek nesillere aktarılmasının örneği olarak öne çıkıyor.

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