Dolar 50,1536 +0,06%
Euro 56,1320 -0,08%
Bist 11.274,50 -0,52%
Altın Gram 6.554,87 -1,18%
EUR/USD 1,1188 -0,27%
Brent Petrol 99,05 +0,77%
--°

Kaymakamın köy turunda çalışmalar ve talepler masaya yatırıldı

Neslihan Kısa Duman, Ortaköy ve Karahüseyin köylerinde vatandaşlarla buluştu; belde başkanları ve Tercan Sulama Birliği ile çalışma ve ihtiyaçlar değerlendirildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 07:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kaymakamın köy turunda çalışmalar ve talepler masaya yatırıldı

Kaymakamın saha ziyaretleri

İlçe Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Tercan ilçesine bağlı Ortaköy ve Karahüseyin köylerini ziyaret ederek bölge halkıyla bir araya geldi. Ziyaretlerde köylerde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Duman, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Köy ziyaretlerinde alınan notlar:

Ziyaretlerde öncelikli olarak altyapı, tarımsal ihtiyaçlar ve yerel hizmet talepleri konuşuldu. Kaymakam Duman, vatandaşların dile getirdiği konuların kayıt altına alındığını ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlanacağını belirtti.

Kurum temsilcileriyle değerlendirme:

Ziyaret programı kapsamında Mercan Belde Belediye Başkanı Bayram Bilici ve Kargın Belde Belediye Başkanı Adem Güneş ile bir araya gelen Duman, daha sonra Tercan Sulama Birliği Başkanı Muhammet Taştan Dumlu'yu makamında ziyaret etti. Toplantılarda ilçede yürütülen çalışmalar ve vatandaşların ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

TERCAN KAYMAKAMI NESLİHAN KISA DUMAN, İLÇEYE BAĞLI ORTAKÖY VE KARAHÜSEYİN KÖYLERİNİ ZİYARET EDEREK...

TERCAN KAYMAKAMI NESLİHAN KISA DUMAN, İLÇEYE BAĞLI ORTAKÖY VE KARAHÜSEYİN KÖYLERİNİ ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ordu'da yağışa karşı seferberlik: ekipler hazır bekletiliyor
images

Alacakaya'da öğrenci çevrelerinde 24 saatlik kapsamlı asayiş denetimi
images

Iğdır'da yüksek zirveler erken kış örtüsüyle beyaza büründü
images

Orman sağlığı için kapsamlı adım: Canibek Yaylası'nda 1,5 milyon fidan hedefi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Iğdır'da yüksek zirveler erken kış örtüsüyle beyaza büründü

Kocaeli'de mezarlıklarda güvenlik ve düzen için duvar ve kapı yenilemeleri

İhsaniye saldırısında üç Kırşehirli esnaf hayatını kaybetti

Elazığ’da tel kırma kursuyla geleneksel el sanatları yeni kuşağa aktarılacak

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi