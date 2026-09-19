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Kaymakamın sürprizi Kıbrıs gazisini duygulandırdı

Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, 19 Eylül Gaziler Günü'nde yatağa bağlı Kıbrıs Gazisi Ömer Samsa'yı evinde ziyaret edip doğum gününü kutladı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaymakamın sürprizi Kıbrıs gazisini duygulandırdı

kaymakamın ziyareti duygusal anlara sahne oldu:

Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında uzun süredir yatağa bağlı olan Kıbrıs Gazisi Ömer Samsa'yı Yenişehir Mahallesi Ferah Evler sitesindeki konutunda ziyaret etti. Ziyarete İlçe Emniyet Müdür vekili Ali Duymaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Elif Yanardağ ve Yenişehir Mahallesi Muhtarı Mehmet Karataş da katıldı.

ziyaretin ayrıntıları:

Kaymakam Demir, beraberindekilerle birlikte gaziye yaş pasta getirerek hem Gaziler Haftası'nı hem de Samsa'nın doğum gününü kutladı. Demir, gazilerimizin vatan için gösterdiği fedakârlığın önemine vurgu yaparak, yapılan sürpriz ziyaretin gaziye moral vermesini amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca, Samsa'nın pandemi döneminde geçirdiği Covid-19 nedeniyle 60 gün yoğun bakımda kaldığı ve kaslarının çalışmamasıyla ilgili sürecin takip edildiğini belirtti.

gazi sözleri protokolü duygulandırdı:

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Ömer Samsa, Kıbrıs'ta savaşa katıldığını anlatarak, "Vatan millet sağ olsun" sözleriyle duygularını paylaştı. Samsa, "2O Temmuz sabaha karşı havadan Kıbrıs’a indik. Bir fiil savaşa katıldım. Sayın Kaymakamımızın bizleri ziyaret etmesinden dolayı çok memnun oldum" ifadelerini kullandı.

Gazi Ömer Samsa'nın bu kısa ama etkileyici sözleri, ziyaret ekibinde duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Kaymakam Demir, Samsa'nın anlattığı Kıbrıs hatıralarını dinlediklerini ve bu anların kendileri için onur verici olduğunu söyledi. Ziyaret sırasında gaziye sağlık, huzur ve uzun ömür dilekleri iletildi.

Yerel protokolün ev ziyaretinde gerçekleştirdiği bu tür temasların, gazilerle kurulan bağın güçlenmesine ve toplumun kahramanlarına yönelik saygının somut hale gelmesine katkı sağladığı vurgulandı. Muhtar Mehmet Karataş ile yapılan planlama sonucu gerçekleşen sürprizin, gazi ve ailesi üzerinde olumlu bir etki bıraktığı ifade edildi.

MERKEZEFENDİ KAYMAKAMI ABDULLAH DEMİR, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA HASTA YATAĞINDA ZİYARET...

MERKEZEFENDİ KAYMAKAMI ABDULLAH DEMİR, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA HASTA YATAĞINDA ZİYARET EDİP, DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIĞI KIBRIS GAZİSİNİN "VATAN MİLLET SAĞ OLSUN" MESAJI KARŞISINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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