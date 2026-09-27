Kaymaz'a yeni jandarma karakolu ile bölge güvenliği güçlendiriliyor

proje kapsamında:

Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yer alan Kaymaz Mahallesi'ne yeni bir jandarma karakol binası inşa ediliyor. Yapım çalışmaları başlamış olup, karakolun konumu çevre mahallelerin geçiş güzergahında bulunması nedeniyle bölgedeki güvenlik hizmetlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

hedeflenen etkiler:

Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla önleyici kolluk faaliyetlerinin artırılması, olaylara müdahale süresinin kısaltılması ve vatandaşların güvenlik hizmetlerine daha hızlı erişmesi hedefleniyor. Bu adımların, bölgedeki asayişin daha etkin sağlanmasına katkı yapması bekleniyor.

Proje sorumluları, yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından karakolun kısa sürede hizmete açılmasının planlandığını bildiriyor; böylece Sivrihisar ve çevresindeki güvenlik altyapısına somut bir katkı sağlanması amaçlanıyor.

ESKİŞEHİR'İN SİVRİHİSAR İLÇESİNE BAĞLI KAYMAZ MAHALLESİ'NDE ASAYİŞ VE GÜVENLİĞİN DAHA ETKİN SAĞLANMASI AMACIYLA YENİ JANDARMA KARAKOLU YAPIMINA BAŞLANDI.