KAYMEK'in eşleri mutfakta buluşturan etkinliği

KAYMEK, Kayseri Büyükşehir Belediyesi çatısı altında düzenlediği etkinliklerle kentlileri bir araya getirmeye devam ediyor. Düzenlenen "Eşler Mutfakta: Tepsi Mantısı Workshop" etkinliğinde çiftler, Kayseri mutfağının öne çıkan lezzetlerinden tepsi mantısını birlikte hazırlayarak hem yeni beceriler edindi hem de keyifli zaman geçirdi.

Etkinlikte neler yapıldı:

KAYMEK Akademi Tesisi'nde gerçekleşen workshop boyunca katılımcılar hamur açma aşamasından ziyade iç harcın hazırlanmasından başlayarak mantıların şekillendirilmesi ve tepsiye yerleştirilmesine kadar üretimin tüm safhalarında birlikte görev aldı. Çiftler, uygulamalı eğitimle mutfak tekniklerini deneyimleyip tarifin inceliklerini paylaşırken dayanışma ve paylaşmanın somut örneklerini yaşadı.

Toplumsal ve kültürel katkı:

Etkinlik, günlük yaşam temposunda aile bireylerinin birlikte kaliteli zaman geçirmesine olanak sağlarken Kayseri'nin köklü mutfak kültürünün yaşatılmasına da katkıda bulundu. KAYMEK, mesleki eğitim ve kültürel faaliyetlerinin yanında aileyi, toplumsal dayanışmayı ve birlikte üretme kültürünü destekleyen programlarla vatandaşların sosyal yaşamına değer katmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde yürütülen çalışmalar, KAYMEK aracılığıyla öğrenme, üretme ve paylaşma odaklı etkinlikleri çoğaltmayı hedefliyor ve bu tür atölyeler halktan yoğun ilgi görüyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN KAYMEK, DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLERLE VATANDAŞLARI BİR ARAYA GETİRMEYİ SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN "EŞLER MUTFAKTA: TEPSİ MANTISI WORKSHOP" ETKİNLİĞİNDE ÇİFTLER, KAYSERİ’NİN YÖRESEL LEZZETLERİNDEN TEPSİ MANTISINI BİRLİKTE HAZIRLAYARAK HEM YENİ BECERİLER KAZANDI HEM DE KEYİFLİ ANLAR YAŞADI.