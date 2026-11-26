Kaynarca hayvan toplama istasyonunda tahliye

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde, Kaynarca Belediyesi Hayvan Toplama İstasyonu’nda çok sayıda hayvanın öldüğüne dair haberlerin gündeme gelmesi üzerine yetkili kurumlar harekete geçti. Yapılan ilk incelemelerde istasyonda 20 hayvanın öldüğü tespit edildi ve olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.

İnceleme ve adli süreç:

Ölümlerin belediye tarafından yürütülen bakım hizmetlerinden kaynaklandığı iddiası üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından işlem yapıldı. Olayla ilgili olarak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28/A maddesi kapsamında adli soruşturma açıldı; yürütülen soruşturma çerçevesinde Kaynarca Belediyesi personelinden 3 kişi gözaltına alındı.

Tahliye ve barınma çalışmaları:

Bölgede hayatta kalan hayvanlar için tahliye çalışmaları başlatıldı. Kolluk kuvvetleri ve ilgili yetkililer koordinasyonunda yürütülen işlemlerle hayvanlar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Doğal Yaşam Kampüsüne taşınmaya başlandı. Konuya ilişkin incelemeler ve soruşturma süreci devam ediyor.

KAYNARCA İLÇESİNDE BELEDİYEYE HAYVAN ÖLÜMLERİNİN YAŞANDIĞI HAYVAN TOPLAMA İSTASYONUNDA TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI