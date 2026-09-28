Kaynarca'da bir gecede sağanak sele dönüştü, güzergah trafiğe kapandı

selin etkileri:

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış, aralıklı olarak devam etti. Zaman zaman sağanak şeklinde şiddetini artıran yağış, bazı bölgelerde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı. İlçenin cadde ve yollarında su birikintileri oluştu ve günlük yaşam etkilendi.

yol kapanışı ve mahsur kalan sürücüler:

Yeni Mahalle mevkiinde yağışın etkisiyle bir yolda su baskını meydana geldi. Biriken suyun yolu kaplaması üzerine söz konusu güzergah trafikte ulaşıma kapandı. O anları kayda alan bir sürücü, yolda mahsur kaldığını belirtti.

müdahale çalışmaları ve takip:

Yağışın devam ettiği ilçede ekipler, olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede yapılan müdahaleler ve durum takibi devam ediyor.

KAYNARCA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, BAZI BÖLGELERDE SELE DÖNÜŞTÜ.