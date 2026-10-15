Dolar 49,4280 -0,08%
Euro 55,7034 +0,31%
Bist 11.752,05 -2,64%
Altın Gram 6.684,90 +0,88%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 102,72 -0,44%
--°

Kaynarca’da sağanak sonrası evde mahsur kalanlar kepçeyle tahliye edildi

Kaynarca'da etkili sağanak sokakları göle çevirdi; Uzunalan Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalanlar iş makinesinin kepçesiyle tahliye edildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaynarca’da sağanak sonrası evde mahsur kalanlar kepçeyle tahliye edildi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak yağış, mahalle sokaklarını su altında bırakarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddeti nedeniyle bazı ev sakinleri evlerinden çıkamaz hale geldi.

su baskınının yaşandığı alan:

Etkinin en belirgin olduğu yerlerden biri Uzunalan Mahallesi oldu. Mahalledeki Hayaller Sokak ve çevresi suyla dolarak adeta göle döndü; yükselen su seviyesi nedeniyle birçok sokak kullanılamaz hale geldi.

kurtarma ve tahliye çalışmaları:

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler ve iş makineleri sevk edildi. Su seviyesinin yükselmesiyle evlerinden çıkamayan mahalle sakinlerinin kurtarılmasında iş makinesinin kepçesi kullanıldı; vatandaşlar kepçenin kovasına bindirilerek güvenli bölgelere taşındı.

Bölgedeki tahliye çalışmaları ve su tahliye çabaları devam ediyor. Kepçeyle kurtarma anları, mahalle sakinlerinin kısa sürede güvenli bölgeye ulaştırılmasında belirleyici oldu ve dikkat çekti.

Olayda yaralanma veya can kaybı bilgisi paylaşılmadı; yetkililer su tahliyesi ve hasar tespit çalışmalarına öncelik veriyor.

SAKARYA’NIN KAYNARCA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI SOKAKLAR ADETA GÖLE DÖNDÜ....

SAKARYA’NIN KAYNARCA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI SOKAKLAR ADETA GÖLE DÖNDÜ. SULARIN YÜKSELMESİYLE EVLERİNDE MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR İSE BÖLGEYE SEVK EDİLEN İŞ MAKİNESİNİN KEPÇESİYLE KURTARILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hakkarili personel 11 kez kan bağışıyla Kızılay'dan bronz madalya aldı
images

Asırlık mezarlardan korunan şehitliğe: iki kardeşin hatırası nesillere taşınıyor
images

Kahta'da çocuklara akran zorbalığına karşı iletişim ve saygı eğitimi
images

Asırlık mezarlardan şehitliğe: Saimbeyli'de iki kardeşin anısı yaşatılıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ankara yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

Türk girişimi Loops AI doğal dille alışverişi küreselleştiriyor

Sarayköy'de direğe çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü yaşamını yitirdi

Hakkarili personel 11 kez kan bağışıyla Kızılay'dan bronz madalya aldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı