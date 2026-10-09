Dolar 49,3366 +0,11%
Euro 55,2239 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.691,10 +1,47%
EUR/USD 1,1197 -0,17%
Brent Petrol 104,66 +0,36%
--°

Kaynaşlı’da asayiş değerlendirmesi için yerinde denetim

Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Kaynaşlı Şehit Sabri Altınbaş Polis Merkezi Amirliği’ndeki personelle ilçedeki güvenlik ve asayiş çalışmalarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaynaşlı’da asayiş değerlendirmesi için yerinde denetim

İl Emniyet Müdürü Ergüder, Kaynaşlı polis merkezinde inceleme yaptı

Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Kaynaşlı Şehit Sabri Altınbaş Polis Merkezi Amirliği’nde görevli personelle bir araya gelerek ilçedeki güvenlik durumunu yerinde inceledi.

görüşmede ele alınan konular:

Ergüder, yapılan toplantıda ilçenin genel güvenlik yapısını değerlendirdi ve güvenlik ve asayiş hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik mevcut uygulamalar hakkında bilgiler aldı. Toplantıda, bölge halkının huzurunun korunmasına yönelik yürütülen faaliyetler ve koordinasyon mekanizmaları ele alındı.

personelle sahada değerlendirme:

Polis merkezi personeliyle doğrudan temas kuran Ergüder, sahadaki uygulamalar, günlük görev dağılımı ve asayişin sağlanmasına yönelik tedbirler konusunda yetkililerden bilgi aldı. Görüşmede, saha ekiplerinin ihtiyaçları ve çalışmaların sürdürülebilirliği üzerinde duruldu.

Kaynaşlı’da huzur ve güvenliğin korunmasına yönelik faaliyetlerin değerlendirildiği toplantı, mevcut çalışmaların gözden geçirilmesi ve gerektiğinde il düzeyinde destek sağlanması hedefiyle tamamlandı.

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM ERGÜDER, KAYNAŞLI ŞEHİT SABRİ ALTINBAŞ POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ’Nİ...

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM ERGÜDER, KAYNAŞLI ŞEHİT SABRİ ALTINBAŞ POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ’Nİ ZİYARET EDEREK İLÇEDEKİ GÜVENLİK VE ASAYİŞ ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN BİLGİ ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeraltı çarşısı dönüşüyor: meydan ve sosyal yaşam yeniden tasarlanıyor
images

Koridorda oyununu kesen çocuk Türk bayrağını öpüp alnına koydu
images

Ekimde Sinop'ta sahiller yazı andırdı: Güllüsu'da deniz keyfi
images

Camide hayatın vurgulandığı Havza programında birlik mesajı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

NATO paylaşımında TCG Gediz fırkateyninin görüntüleri öne çıktı

Eskil'de kaldırıma savrulan genç sürücü ağır yaralandı

Oymaağaç'ta kenevir tarlası ve yüklü miktarda esrar ele geçirildi, 3 tutuklama

tasfiye edilen yatırım fonlarına yönelik kanun teklifi yatırımcıya güvence sağlıyor

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da