Dolar 49,0036 -0,03%
Euro 55,4378 -0,19%
Bist 12.298,47 +2,94%
Altın Gram 6.602,14 +0,09%
EUR/USD 1,1285 -0,43%
Brent Petrol 100,87 +2,90%
--°

Kaynaşlı'da grup yolunda heyelan sonrası ulaşım güvenliği için müdahale

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde aşırı yağış sonrası Tavak ve Çamoluk grup yolunda, Düzce İl Özel İdaresi ekipleri taş tahkimatı ve dolgu çalışması yaptı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kaynaşlı'da grup yolunda heyelan sonrası ulaşım güvenliği için müdahale

çalışmanın kapsamı:

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde aşırı yağışların ardından oluşan ikinci heyelan bölgesinde, Düzce İl Özel İdaresi ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Müdahale, ilçeye bağlı Tavak ve Çamoluk köylerini bağlayan grup yolunda hasar gören zeminde yoğunlaştı.

Ekipler söz konusu alanda taş tahkimatı uygulayarak eğim yüzeyini korumaya aldı ve zemin doldurma yoluyla dolgu çalışmaları yaptı. Yapılan işlemlerle heyelan kaynaklı gevşek malzemenin yerinde tutulması hedeflendi.

yol stabilizasyonu ve güvenlik hedefleri:

Gerçekleştirilen müdahaleyle yolun stabilizasyonu hedeflendi; amaç, ulaşımın daha güvenli şekilde sürdürülmesini sağlamaktı. Bu çalışmalar sayesinde heyelan nedeniyle oluşan riskli alanların güçlendirilmesi sağlandı ve bölgedeki trafikte olası kesintilerin azaltılması planlandı.

Yetkililer, uygulanan taş tahkimatı ve dolgunun bölgedeki acil güvenlik ihtiyacını karşıladığını belirtti; ilerleyen süreçte alanın izlenmesi ve gerekmesi halinde ek önlemler alınması öngörülüyor.

DÜZCE’NİN KAYNAŞLI İLÇESİNDE AŞIRI YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA GELEN HEYELAN NEDENİYLE ZARAR GÖREN...

DÜZCE’NİN KAYNAŞLI İLÇESİNDE AŞIRI YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA GELEN HEYELAN NEDENİYLE ZARAR GÖREN GRUP YOLUNDA EKİPLER ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kıymeti anlaşılmadan görülemeyen emek: tarımın stratejik önemi
images

Siirt semalarında yağmur sonrası renkli sürpriz
images

Savaştepe sanayi yolu yenilendi, esnaf rahat nefes aldı
images

Poyraz fırtınası küçük ölçekli balıkçılığı limana bağladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nişanlı şiddetiyle yitirdikleri Aysel için aile adaleti arıyor

Öğrenci projeleriyle iklim gündemine giren Kastamonu Üniversitesi ilk üçte

Uşak'ta eğitim güvenliği için kurumlar iş birliğiyle sorumlulukları netleştirdi

Soma'da maden göçüğünde umutlu bekleyiş: 2 işçi kurtarıldı, 5 işçi için aramalar sürüyor

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı