Kaynaşlı'da grup yolunda heyelan sonrası ulaşım güvenliği için müdahale

çalışmanın kapsamı:

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde aşırı yağışların ardından oluşan ikinci heyelan bölgesinde, Düzce İl Özel İdaresi ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Müdahale, ilçeye bağlı Tavak ve Çamoluk köylerini bağlayan grup yolunda hasar gören zeminde yoğunlaştı.

Ekipler söz konusu alanda taş tahkimatı uygulayarak eğim yüzeyini korumaya aldı ve zemin doldurma yoluyla dolgu çalışmaları yaptı. Yapılan işlemlerle heyelan kaynaklı gevşek malzemenin yerinde tutulması hedeflendi.

yol stabilizasyonu ve güvenlik hedefleri:

Gerçekleştirilen müdahaleyle yolun stabilizasyonu hedeflendi; amaç, ulaşımın daha güvenli şekilde sürdürülmesini sağlamaktı. Bu çalışmalar sayesinde heyelan nedeniyle oluşan riskli alanların güçlendirilmesi sağlandı ve bölgedeki trafikte olası kesintilerin azaltılması planlandı.

Yetkililer, uygulanan taş tahkimatı ve dolgunun bölgedeki acil güvenlik ihtiyacını karşıladığını belirtti; ilerleyen süreçte alanın izlenmesi ve gerekmesi halinde ek önlemler alınması öngörülüyor.

DÜZCE’NİN KAYNAŞLI İLÇESİNDE AŞIRI YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA GELEN HEYELAN NEDENİYLE ZARAR GÖREN GRUP YOLUNDA EKİPLER ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ.