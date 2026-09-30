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Kaynaşlı'da safran üretimine adım atmak isteyenlere kurs imkanı

Kaynaşlı'da safran yetiştiriciliği kursu açılıyor; Kaynaşlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi iş birliğiyle başvurular 30 Eylül 2026'ya kadar.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaynaşlı'da safran üretimine adım atmak isteyenlere kurs imkanı

Kaynaşlı'da safran yetiştiriciliği kursu düzenleniyor

Kaynaşlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kaynaşlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde safran üretimine ilgi duyan vatandaşlara yönelik bir kurs açılacak. Kurs, tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan safranın yetiştiriciliğine giriş sağlayacak şekilde planlandı.

kursun amacı ve içeriği:

Kursa, safran üretimi yapmak isteyen vatandaşlar katılabilecek. Eğitimde safran yetiştiriciliğine ilişkin temel bilgi ve uygulamaların aktarılması öngörülüyor; katılımcılara hem teorik bilgiler hem de uygulamaya dönük temel yaklaşımlar sunulması amaçlanıyor.

başvuru bilgileri ve son tarih:

Kursa katılmak isteyenlerin başvurularını 30 Eylül 2026 tarihine kadar yapmaları gerekiyor. Başvurular ve katılım koşulları hakkında detaylı bilgilerin kurumlar tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

Yerel üretimi çeşitlendirmeye yönelik bu tür eğitimlerin, üreticilere pratik bilgi sağlama ve yeni gelir kaynakları oluşturma potansiyeli bulunuyor. İlgilenen vatandaşların başvuru tarihine dikkat etmeleri önem taşıyor.

DÜZCE’NİN KAYNAŞLI İLÇESİNDE SAFRAN ÜRETİMİNE İLGİ DUYAN VATANDAŞLARA YÖNELİK SAFRAN...

DÜZCE’NİN KAYNAŞLI İLÇESİNDE SAFRAN ÜRETİMİNE İLGİ DUYAN VATANDAŞLARA YÖNELİK SAFRAN YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSU DÜZENLENECEK. BAŞVURULAR 30 EYLÜL 2026 TARİHİNE KADAR YAPILABİLECEK.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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