Kaynaşlı'da Tavak Köyü'ne koruge boru döşenerek ulaşım altyapısı güçlendirildi

Kaynaşlı'da yol altyapısı güçlendirildi

DÜZCE (İHA) — Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Kaynaşlı ilçesine bağlı Tavak Köyü'nde ihtiyaç duyulan noktalarda yürüttükleri altyapı çalışmalarını tamamladı. Ekipler, bölgedeki su tahliyesini düzenlemek amacıyla koruge boru döşeme işlemi gerçekleştirdi.

Çalışmanın amacı:

Uygulama, yağışlarla birlikte yol yüzeyinde biriken suyun kontrollü şekilde tahliye edilmesini sağlayarak, yağışların yol ve ulaşım üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri azaltmayı ve yol altyapısının korunmasını amaçlıyor. Koruge borular, özellikle yoğun yağış dönemlerinde suyun güvenli biçimde yönlendirilmesine katkı sunuyor.

Süreç ve devamı:

Düzce İl Özel İdaresi yapılan çalışmanın tamamlandığını duyurdu ve köylerde ulaşım altyapısının iyileştirilmesine yönelik müdahalelerin belirlenen plan ve program çerçevesinde devam edeceğini bildirdi.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, KAYNAŞLI İLÇESİNE BAĞLI TAVAK KÖYÜ’NDE YÜRÜTTÜĞÜ KORUGE BORU YERLEŞTİRME ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI.