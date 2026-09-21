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Kaynaşlı'da Ülkü Ocakları binası dualarla gençlere açıldı

Düzce Ülkü Ocakları, Kaynaşlı İlçe Başkanlığı binasını Kur'an tilaveti ve dualarla yeniden açtı; törende il ve ilçe yöneticileri bulundu.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:06

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaynaşlı'da Ülkü Ocakları binası dualarla gençlere açıldı

Kaynaşlı Ülkü Ocakları binası hizmete açıldı

Düzce Ülkü Ocakları tarafından Kaynaşlı ilçesinde yeniden faaliyete geçirilen Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı binasının açılışı, düzenlenen program ve dualarla gerçekleştirildi. Açılış törenine Oğuzhan Coşkun, İlhami Caboğlu, Eftal Altundal, ülkücü temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreni:

Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ülkü Ocakları Düzce İl Başkanlığı'nın il genelindeki çalışmalarının yanı sıra ilçelerdeki teşkilatlanma faaliyetleri kapsamında, Akçakoca'nın ardından Kaynaşlı ikinci ilçe şubesi olarak düzenlenen programla hizmete açıldı.

Gençliğe vurgu:

Programda konuşan Oğuzhan Coşkun, gençliğin milletin geleceği açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı ve Ülkü Ocakları'nın bu alandaki rolüne işaret etti. Coşkun konuşmasında, "Hepiniz birer Türk Bayrağısınız. Bayrağı düşürmeyin, lekelemeyin, kirletmeyin. Bayrak birileri için bir bez parçası olabilir ama bizler için vatandır, devlettir, millettir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dua edildi ve resmi açılış gerçekleştirildi. Binanın açılmasıyla birlikte Kaynaşlı Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı'nın ilçede yeniden teşkilatlanarak çalışmalarına başlaması sağlandı.

DÜZCE ÜLKÜ OCAKLARI’NIN İL GENELİNDE YAPTIĞI BAŞARILI ÇALIŞMALAR İLÇELERE YAYILARAK DEVAM EDİYOR....

DÜZCE ÜLKÜ OCAKLARI’NIN İL GENELİNDE YAPTIĞI BAŞARILI ÇALIŞMALAR İLÇELERE YAYILARAK DEVAM EDİYOR. BU ÇERÇEVEDE AKÇAKOCA’NI9N ARDINDAN BİR İLÇE BAŞKANLIĞI DA KAYNAŞLI İLÇESİ’NDE YAPILAN PROGRAM İLE DUALAR EŞLİĞİNDE AÇILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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