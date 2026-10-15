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Kayseri 2027 için kültür başkenti hazırlıklarını TÜRKSOY ile güçlendiriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti hazırlıklarını TÜRKSOY ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile toplantıda hızlandırdı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kayseri 2027 için kültür başkenti hazırlıklarını TÜRKSOY ile güçlendiriyor

Kayseri'nin hazırlık süreci

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde şehrin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanına yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Ankara'da, TÜRKSOY Sekretaryası ev sahipliğinde düzenlenen koordinasyon toplantısında; Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri bir araya geldi. Toplantı, etkinliklerin planlanması ve hazırlık sürecine dair adımların eşgüdümlü yürütülmesini amaçladı.

Toplantıda kimler yer aldı:

Toplantıya TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ve ekibi katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ise Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fatih Çağan ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Erkan Küp temsil etti. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri de toplantıda yer aldı ve kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

İş birliği ve hedefler:

Toplantıda, 2027 yılı için planlanan etkinliklerin programlama, lojistik ve kültürel içerik başlıkları ele alındı. Hazırlık sürecinde kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi; Kayseri'nin kültür, sanat ve tarihî birikimini Türk dünyasıyla buluşturacak etkinliklerin eş zamanlı ve etkili biçimde hayata geçirilmesi hedefleniyor. Belediye yönetimi, bu kapsamda koordinasyon mekanizmalarının işletilmesinin ve paydaşlarla uyumlu çalışmanın öncelikli olduğunu belirtti.

Kayseri için planlanan yıl boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerin, şehrin kültürel görünürlüğünü artırması ve Türk dünyasıyla bağlarını derinleştirmesi bekleniyor. Belediye ve TÜRKSOY arasındaki koordinasyon toplantıları, hazırlık sürecinin kritik bir parçası olarak devam edecek.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’IN YÖNETİMİNDE 2027 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’IN YÖNETİMİNDE 2027 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ ÜNVANINA HAZIRLANAN KAYSERİ’DE, ETKİNLİKLERİN PLANLANMASI VE HAZIRLIK SÜRECİNİN KOORDİNASYONU AMACIYLA ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR TEŞKİLATI (TÜRKSOY) SEKRETARYASI’NDA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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