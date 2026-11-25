adliye çevresindeki inceleme:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kayseri Adliyesi çevresinde tamamlanan otopark genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. Ekiplerden proje ve uygulama detayları hakkında bilgi aldı.

çalışmanın kapsamı ve yapılan işler:

Belediye ekipleri, adliye çevresindeki mevcut otopark alanlarında düzenleme, asfaltlama ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan müdahalelerin amaçlarından biri, adliye hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve kent içinde trafik yükünü azaltmaktır.

eşlik eden yetkililer ve değerlendirmeler:

İncelemeye, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Türkmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç ile ilgili müdürler katıldı. Büyükkılıç, çalışmaları değerlendirirken, "Dayanışma içerisinde, çevreyle ilgili bazı iyileştirmeler yapıyoruz. Hemşehrilerimizin sağlıklı bir şekilde hizmet almaları için önemli, şehrimiz için önemli. Bu anlamda üzerimize düşeni yapıyoruz. Şu anda da buradaki otoparklarla ilgili gerekli düzenlemeler, asfalt çalışmaları, iyileştirmeler yapıldı. Yapılan çalışmalar hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Habib Korkmaz da yürütülen çalışmalardan dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti. Belediye, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme ve otopark ihtiyaçlarını karşılama yönündeki uygulamalarını sürdürme taahhüdünde bulundu.

ziyaret sonrası iş birliği vurgusu:

İncelemenin ardından Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz'ı makamında ziyaret ederek kurumlar arası iş birliği ve istişareye vurgu yaptı. Başsavcı Korkmaz ise nazik kabul ve yürütülen hizmetler için teşekkürlerini iletti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİ ADLİYESİ ÇEVRESİNDE FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN TAMAMLANAN OTOPARK GENİŞLETME ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK EKİPLERDEN BİLGİ ALDI.