Kayseri, Anadolu’nun hafızasını turizme dönüştürüyor

kentin tarihî derinliği ve kültürel mirası:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 27 Eylül Dünya Turizm Günü mesajında kentin 6 bin yıllık geçmişine, medeniyetler arası sürekliliğine ve zengin kültürel mirasına dikkat çekti. Büyükkılıç, Kayseri’nin Asur ve Hititlerden Roma ve Bizans’a, Danişmendli ve Selçuklulardan Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine uzanan katmanlı tarihiyle adeta yaşayan bir açık hava müzesi olduğunu vurguladı.

Kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasına yönelik restorasyon ve müzecilik çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, Ağırnas’taki Mimar Sinan Evi, Koramaz Vadisi Müzesi, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi, Veli Altınkaya Basın Müzesi ve İncesu Kent Müzesi gibi kurumların kentin hafızasını gelecek kuşaklara taşıdığını belirtti.

Kültepe canlandırması ve arkeolojik önemi:

Büyükkılıç, Kayseri’nin dünya tarihine ışık tutan değerlerinden Kültepe Kaniş-Karum için sürdürülen projeleri öne çıkardı. Kültepe Müzesi, Asurlu Tüccarlar Sokağından oluşan 14 evlik bölüm ve Kültepe Ziyaretçi Merkezi gibi girişimlerin, binlerce yıl öncesinin ticaret hayatını günümüze taşıyarak ziyaretçilerin deneyimini güçlendirdiğini söyledi. Ayrıca Hunat Hatun Camii, Sahabiye Medresesi, Hacı Kılıç Camii, Battal Gazi Camii ve Çifte Kümbet gibi eserlerin şehrin tarihî kimliğini oluşturduğunu dile getirdi.

doğa, spor ve gastronomi ekseninde turizm:

Kayseri’nin doğal alanları ve Erciyes merkezli spor turizmi vizyonu da mesajın önemli bir ayağını oluşturdu. Koramaz Vadisi UNESCO Geçici Listesi’ndeki yerini korurken, Soğanlı Vadisi, Sultan Sazlığı, Kapuzbaşı Şelaleleri, Aladağlar ve Hacer Ormanları gibi destinasyonlar kentin doğa turizmi potansiyelini besliyor.

Erciyes, kış sporlarının yanı sıra yaz aylarında kamp, yürüyüş, bisiklet ve macera sporlarıyla dört mevsim ziyaretçi çekmeyi hedefliyor. Erciyes A.Ş. tarafından yürütülen tanıtım çalışmalarıyla yaz dönemi potansiyelinin ulusal ve uluslararası pazarlara taşındığını belirten Büyükkılıç, kayak merkezinde otel sayısının 20’nin üzerine çıktığını ve bir sezonda 3 milyon 300 bin ziyaretçi ağırlanabildiğini söyledi. Ayrıca Erciyes’e yönelik olarak Türkiye’nin en uzun ve iddialı dağ kızağı tesislerinden birinin kazandırılması için çalışmaların sürdüğü ve Tekir Kapı bölgesindeki trafik yoğunluğunu azaltacak alternatif yol ve by-pass projesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürütüldüğü aktarıldı.

Gastronomi açısından Kayseri’nin UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı’nda gastronomi şehri olarak yer aldığına işaret eden Büyükkılıç, mantı, pastırma, sucuk, yağlama ve nevzine gibi yerel lezzetlerin kentin kimliğinin merkezinde bulunduğunu ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde kurulan Mutfak Sanatları Merkezi, Mülhemi ile düzenlenen Gastronomi Günleri’nin tanıtıma katkı sağladığını belirtti.

arkeoloji, dijitalleşme ve master plan:

Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki arkeolojik kazılarda Melikgazi Külliyesi’ne ait medrese kalıntılarının gün yüzüne çıkarıldığını hatırlatan Büyükkılıç, bu tür buluntuların şehir merkezinin turizm potansiyelini güçlendirdiğini söyledi. İncesu Örenşehir kazılarında ortaya çıkarılan İç Anadolu’nun en büyük mozaikli yapısı olan Örenşehir Mozaikli Yapının ören yeri ilan edilmesi de kentin kültür mirasına yeni bir değer kattı.

Yamula Barajı çevresindeki fosil kazılarında elde edilen yaklaşık 7,5 milyon yıllık buluntuların Kayseri tarihinin insanlık geçmişine uzandığını gösterdiğini belirten Büyükkılıç, turizmde planlı yaklaşımın önemine dikkat çekti. Kayseri Turizm Master Planı 2025-2030, 232 sayfa ve 11 bölüm halinde Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kayseri Valiliği desteği ve üniversitelerin katkılarıyla hazırlandı. Dijitalleşme çalışmaları çerçevesinde yenilenen Kayseri Turizm Haritası Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden yayımlandı ve kent rehberi kayseri.com.tr ziyaretçilere kapsamlı bilgiler sunuyor.

Büyükkılıç ayrıca spor turizmini Tomarza Böke Kano Projesi gibi örneklerle çeşitlendirme amaçlarını, Kayseri Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu toplantılarında kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum iş birliğiyle geliştirdiklerini vurguladı. Kayseri’nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti seçilmesinin kentin uluslararası vizyonunu pekiştireceğini belirtti.

Mesajının sonunda Büyükkılıç, Kayseri’nin tarihî, kültürel ve doğal değerlerinin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu ifade ederek kentin mirasını yaşatmak, tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi ve 27 Eylül Dünya Turizm Günü’nü kutladı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, 27 EYLÜL DÜNYA TURİZM GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA, KAYSERİ’NİN 6 BİN YILLIK TARİHİ, ZENGİN KÜLTÜREL MİRASI, DOĞAL GÜZELLİKLERİ, GASTRONOMİSİ, SPOR VE SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİYLE TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM DESTİNASYONLARINDAN BİRİ OLDUĞUNU BELİRTEREK, “2027 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ VE 2029 DÜNYA SPOR BAŞKENTİ KAYSERİ, SADECE BİR ŞEHİR DEĞİLDİR. KAYSERİ, ANADOLU’NUN HAFIZASIDIR, ÖNSÖZÜDÜR. GEÇMİŞİN VE GELECEĞİN BULUŞTUĞU, MEDENİYETLERİN İZLERİNİ TAŞIYAN BÜYÜK BİR KÜLTÜR VE TURİZM MERKEZİDİR” DEDİ.