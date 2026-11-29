Kayseri Atletikspor gol şovuyla Develigücü SK'yi 8-2 mağlup etti

Kayseri Süper Amatör Küme 6. hafta maçında Kayseri Atletikspor, Argıncık Stadı 2 Nolu Saha'da oynanan karşılaşmada Develigücü Spor Kulübü'nü 8-2 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Karşılaşmayı hakem Dilber Sıla Başıaçık yönetirken, yardımcı hakemler Ersin Öztürk ve Muhammet Acar görev aldı.

maçın özeti:

Maça hızlı başlayan Kayseri Atletikspor, Yusuf Kenan Karabulut'un dakikalar 1 ve 7'deki golleriyle öne geçti. İlk yarıda Alperen Güler (dk. 19), Yusuf Kenan Karabulut'un yeniden ağları sarsması (dk. 27), Armağan Malik Çelik (dk. 36) ve Suha Çetin'in uzatma dakikasındaki golü (dk. 45+2) ile devreye 6-0 üstünlükle giren ev sahibi, ikinci yarıda da tempo düşürmedi.

İkinci yarıda Yusuf Kenan Karabulut (dk. 63) ve Suha Çetin (dk. 68) ile farkı artıran Kayseri Atletikspor, maçın son bölümünde Develigücü'nün Arda İlhan (dk. 77, dk. 79) golleriyle karşılık bulmasına rağmen sahadan 8-2'lik skorla galip ayrıldı. Maçın en dikkat çeken ismi, dört golle takımını taşıyan Yusuf Kenan Karabulut oldu.

Stadyum: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Dilber Sıla Başıaçık, Ersin Öztürk, Muhammet Acar

Kayseri Atletikspor: Fazlı Güner, Ahmet Özdemir, Yusuf Tolu, Yusuf Kenan Karabulut, Emre Tunahan Gürbüz, Suha Çetin, Furkan Batar, Emre Ateş, Utku Berat Sezer, Alperen Güler, Armağan Malik Çelik

Develigücü SK: Onur M. Karaarslan, Mehmet Bayram, Yaşar Çam, Ali Bayram, Halil İbrahim Arslan (Mehmet Kurtuluş dk. 46), Mükremin Bayrak, Talha Çoban, Batuhan Hidayetoğlu, Furkan Acar (Arda İlhan dk. 46), Burak Çalış, Resul Uğuz

Goller: Yusuf Kenan Karabulut (dk. 1, dk. 7, dk. 27, dk. 63), Alperen Güler (dk. 19), Armağan Malik Çelik (dk. 36), Suha Çetin (dk. 45+2, dk. 68) — Kayseri Atletikspor; Arda İlhan (dk. 77, dk. 79) — Develigücü SK.

Karşılaşma, Kayseri Atletikspor'un hücum etkinliği ve Develigücü SK savunmasındaki boşlukların birleşimiyle yüksek skorlu olarak tamamlandı. Ev sahibi ekip adına atılan erken ve sık goller maçın kaderini belirledi.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME’NİN 6. HAFTASINDA KAYSERİ ATLETİKSPOR RAKİBİ DEVELİGÜCÜ SPOR KULÜBÜNÜ 8-2 MAĞLUP EDEREK 3 PUANI HANESİNE YAZDIRDI.