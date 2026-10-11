Kayseri Atletikspor setlerde üstünlüğünü gösterdi

Kayseri Atletikspor evinde net galibiyet aldı

Kayseri Atletikspor, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grup 3. hafta maçında Malatya Voleybol'u set vermeden 3-0 mağlup etti.

Maç, Gevher Nesibe Spor Salonu'nda oynandı. Hakemler Burcu Duran ve Alpaslan Gerçel mücadeleyi yönetti.

maçın kritik noktaları:

Ev sahibi ekip ilk sette etkili servis ve blok performansıyla rakibine üstünlük kurdu ve seti 25-10 ile tamamladı. İkinci sette benzer oyun akışıyla Kayseri hızlı sayılar bularak 25-11 ile öne geçti. Üçüncü sette Malatya Voleybol zaman zaman direnç gösterse de Kayseri, savunma ve hücum ritmini koruyarak seti 25-15 kazanıp maçı noktaladı.

kadrolar ve takım performansı:

Kayseri Atletikspor: Hiranur Fatma, Açelya Ozman, Arzu Talip, Esra, Zekiye Ünal, Berna Demirci, Aylin, Eda Şahin, Elifsu Delibaş, Deniz Yıldız, Rana Ayata, Lara Baytek.

Malatya Voleybol: Ecrin, Neva, Zeynep, S.Asra, Zümral, Alara, Dilara, Ela, Hiranur.

Kayseri Atletikspor'un üç sette elde ettiği belirgin skorlarla gelen bu galibiyet, takımın 3. hafta performansını güçlendirdi ve ligdeki iddiasını sürdürmesini sağladı.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU (TVF) KADINLAR 2. LİG 15. GRUPTA MÜCADELE EDEN KAYSERİ ATLETİKSPOR LİGİN 3. HAFTA KARŞILAŞMASINDA EVİNDE MALATYA VOLEYBOL’U SET VERMEDEN 3-0 MAĞLUP ETTİ.