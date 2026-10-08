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Kayseri devlet hastanesinde evlilik ve iletişim odaklı personel eğitimi

Kayseri Devlet Hastanesi'nde düzenlenen programda Kayseri Aile Platformu Derneği, personele evlilik, aile içi iletişim ve sağlıklı ilişkiler anlattı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kayseri devlet hastanesinde evlilik ve iletişim odaklı personel eğitimi

Program detayları:

Kayseri Devlet Hastanesi'nde, Kayseri Aile Platformu Derneği tarafından hastane personeline yönelik "Evlilik Ehliyeti" konulu bilgilendirme programı düzenlendi. Etkinlik, kurum içi farkındalığı artırmayı ve aile ilişkilerine dair temel iletişim becerilerini pekiştirmeyi hedefledi.

Konuşmacılar ve ele alınan konular:

Programın açılış konuşmasını Kayseri Aile Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Avanlıer yaptı. Ardından dernek yönetim kurulu üyeleri Dr. Hilmi İlhan Altuğ ve Psikolog Fatma Aktaş tarafından; evlilik kurumunun yapısı, aile içi iletişim teknikleri ve sağlıklı aile ilişkilerinin temel ilkeleri hakkında bilgilendirmeler sunuldu.

Sunumlarda, iletişimde açıklık, empati geliştirme, çatışma yönetimi ve ortak karar süreçlerinin önemi gibi pratik başlıklara değinilerek katılımcılara uygulanabilir öneriler verildi.

Katılım ve değerlendirme:

Programa Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl ile hastane idarecileri de katıldı ve oturumlar personel tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinlik sırasında soru-cevap bölümleriyle çalışanların gündelik hizmet süreçlerinde karşılaştıkları ailevi iletişim sorunlarına yönelik somut yaklaşımlar tartışıldı.

Program sonunda Uzm. Dr. Ali Çöl, aile kurumunun önemine vurgu yaparak organizasyonda emeği geçen Kayseri Aile Platformu Derneği yöneticilerine, konuşmacılara ve katılan tüm personele teşekkür etti. Etkinlik, sağlık çalışanlarının hem kişisel hem de mesleki yaşamlarında aile ilişkilerine dair farkındalığı artırmayı amaçlayan bir adım olarak değerlendirildi.

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ&#039;NDE KAYSERİ AİLE PLATFORMU DERNEĞİ TARAFINDAN HASTANE PERSONELİNE YÖNELİK...

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ'NDE KAYSERİ AİLE PLATFORMU DERNEĞİ TARAFINDAN HASTANE PERSONELİNE YÖNELİK 'EVLİLİK EHLİYETİ' KONULU BİLGİLENDİRME PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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