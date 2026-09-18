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Kayseri Devlet Hastanesi'nde kalite ve hasta güvenliğine odaklı SDS merkez değerlendirmesi

Sağlık Bakanlığı yönergesi kapsamında Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan SDS değerlendirmesinde hizmet kalitesi, hasta ve çalışan güvenliği incelendi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kayseri Devlet Hastanesi'nde kalite ve hasta güvenliğine odaklı SDS merkez değerlendirmesi

Merkezi il değerlendirmesi gerçekleştirildi:

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Sağlık Tesislerinin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesine Dair Yönerge" çerçevesinde, Merkezi İl Değerlendirme Ekibi tarafından Kayseri Devlet Hastanesi'nde Sağlık Tesisi Değerlendirme Standartları (SDS) merkez değerlendirmesi yapıldı. İncelemeler, hastanenin farklı birimlerinde yerinde gözlemlerle yürütüldü.

Değerlendirme kapsamında incelenen alanlar:

Ekibin saha çalışmasında sağlık hizmetlerinin sunumu, kurumsal işleyiş, hasta ve çalışan güvenliği ile kalite standartlarına uygunluk temel başlıklar olarak ele alındı. Mevcut uygulamalar titizlikle gözden geçirilerek, hizmet kalitesinin, güvenliğinin ve etkinliğinin artırılmasına yönelik tespit ve öneriler oluşturuldu.

Hastane yönetiminin açıklaması:

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl, değerlendirme sürecine katkı veren ekibe ve destek veren personele teşekkür ederek, "Sürece katkı sunan Merkezi İl Değerlendirme ekibine ve değerlendirme çalışmalarına özveriyle destek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Vatandaşlarımıza kaliteli, güvenli ve etkin sağlık hizmeti sunma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hastane yetkilileri, yapılan değerlendirmelerin rehberliğinde hizmet süreçlerini geliştirmeye devam edeceklerini ve tespit edilen alanlarda iyileştirme adımlarını hayata geçireceklerini bildirdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN &#039;SAĞLIK TESİSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİNE...

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 'SAĞLIK TESİSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE' KAPSAMINDA, MERKEZİ İL DEĞERLENDİRME EKİBİ TARAFINDAN KAYSERİ DEVLET HASTANESİ'NDE SAĞLIK TESİSİ DEĞERLENDİRME STANDARTLARI (SDS) MERKEZİ İL DEĞERLENDİRMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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