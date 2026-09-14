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Kayseri Esentepe'de alevler müstakil evi kullanılamaz hale getirdi

Melikgazi Esentepe Mahallesi'nde Antalya Sokak'ta çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü; ev kullanılamaz durumda.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 01:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayseri Esentepe'de alevler müstakil evi kullanılamaz hale getirdi

olayın gelişimi:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Antalya Sokak'ta bulunan bir müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve polis ekibini harekete geçirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

müdahale süreci ve hasar:

İtfaiyenin yoğun çalışmasıyla yangın yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alındı. Alev topuna dönen yapı ve içindeki eşyalar büyük oranda zarar görürken, soğutma çalışmaları sonrası yangın tamamen söndürüldü. Olay anında ikamette kimsenin bulunmaması, olası can kaybının önüne geçti.

Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi; yapının durumu ve hasarın boyutu, yetkili birimlerce yapılacak tespitlerle netleştirilecek. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor ve yangının çıkış nedeni yetkililer tarafından araştırılıyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA MÜSTAKİL İKAMET CAYIR CAYIR YANDI. YANGIN İTFAİYE...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA MÜSTAKİL İKAMET CAYIR CAYIR YANDI. YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN UZUN SÜREN ÇALIŞMALARI SONUCU SÖNDÜRÜLÜRKEN, İKAMET KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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