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Kayseri ev sahipliğinde Tarihi Kentler Birliği meclis toplantısı başladı

Kayseri Büyükşehir ev sahipliğinde düzenlenen TKB 2026 Olağan 2. Meclis Toplantısı; şehirlerin korunması, ortak akıl ve insan odaklı hizmet vurgulandı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kayseri ev sahipliğinde Tarihi Kentler Birliği meclis toplantısı başladı

Tarihi Kentler Birliği 2026 Olağan 2. Meclis Toplantısı

Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) 2026 yılı Olağan 2. Meclis Toplantısı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bir otelde başladı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açıldı. Açılış konuşmasını yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yerel yönetim anlayışında insan odaklı hizmetin önemine dikkat çekti.

Büyükkılıç'ın vurguladıkları:

Büyükkılıç, konuşmasında ortak akıl ve ekip çalışmasının altını çizerek "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle insana değer vermek, insan odaklı hizmet etmek hepsinden önemli" ifadelerini kullandı. Belediye hizmetlerinin çeşidinin geniş olduğunu, yol, kaldırım, asfalt, park ve bahçe düzenlemeleri ile cenaze hizmetleri gibi uygulamaların yanında geçmişe ve geleceğe karşı sorumlulukların da bulunduğunu belirtti.

Büyükkılıç ayrıca, tarihe sahip çıkma bilincinin 2000'li yıllarda daha belirgin hale geldiğini, bu alanda katkısı büyük olan Metin Sözen'i rahmet ve minnetle andı. Sözen'in ekol ve okul niteliğindeki yaklaşımlarının kent ölçeğinde korunma ve aktarma çabalarına ilham verdiğini, onun izinden giden akademisyenlerin ve uygulayıcıların çalışmalarına değindi.

Birliğin misyonu ve Mansur Yavaş'ın değerlendirmesi:

TKB Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da toplantıda konuştu. Yavaş, "Bir belediye başkanı eğer başarılı olmak istiyorsa kendi ilçesinde, beldesinde veya kentinde ne kadar değer varsa bunların hepsini öne çıkararak bütün dünyaya tanıtmak için çalışması lazım" diyerek yerel değerlerin tanıtımının hem ekonomik hem de kültürel getirilerine işaret etti.

Yavaş, aynı zamanda miras olarak kalan eserlerin korunmasının gelecek kuşaklara devredilmesi gerektiğini vurguladı. Konuşmasında TKB'nin 2000 yılında kültürel mirasın korunması amacıyla kurulduğunu ve kuruluşundan bu yana belediyeleri uzmanlarla buluşturarak koruma politikalarının gelişmesine katkı sunduğunu belirtti. Bugün 493 belediyenin aynı çatı altında buluşmasının, ortak irade ve güvenin somut göstergesi olduğu ifade edildi.

Toplantı, kentlerin tarihi dokusunu koruma, yerel yönetimlerin insan odaklı hizmet anlayışını güçlendirme ve belediyeler arası bilgi paylaşımını derinleştirme hedefleri etrafında devam edecek.

TKB&#039;NİN 2026 YILI OLAĞAN 2. MECLİS TOPLANTISI, KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ&#039;NİN EV SAHİPLİĞİNDE...

TKB'NİN 2026 YILI OLAĞAN 2. MECLİS TOPLANTISI, KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN EV SAHİPLİĞİNDE BAŞLADI. BİR OTELDE DÜZENLENEN TOPLANTI, SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI'NIN OKUNMASININ ARDINDAN BAŞLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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