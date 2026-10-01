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Kayseri, gastronomi ve müzecilik yatırımlarıyla turizme ivme kazandırmayı hedefliyor

Büyükkılıç, Dr. Coşkun Yılmaz'ı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ağırlayıp Mutfak Sanatları Merkezi, kütüphane ve kent müzesi projeleriyle Kayseri'nin turizm vizyonunu paylaştı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kayseri, gastronomi ve müzecilik yatırımlarıyla turizme ivme kazandırmayı hedefliyor

Kayseri'de yerinde inceleme ve tanıtım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz ve protokol heyetini Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ağırladı. Gerçekleştirilen programda kentin kültür, turizm ve gastronomi alanındaki yatırımları yerinde tanıtıldı ve yürütülen projelerin hedefleri paylaşıldı.

mutfak sanatları merkezi ve gastronomi vurgusu:

Başkan Büyükkılıç, ziyaret kapsamında Mutfak Sanatları Merkezi'ni Bakan Yardımcısı Yılmaz'a gezdirerek merkezin amacını anlattı. Kayseri'nin köklü mutfak kültürünün korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için tasarlanan merkezin, kentin gastronomi kimliğinin tanıtılmasına önemli katkı sağlayacağı belirtildi. Büyükkılıç, Kayseri'nin eşsiz lezzetlerini daha geniş kitlelerle buluşturma ve şehrin turizm potansiyelini güçlendirme hedefini yineledi.

kütüphane ziyareti ve gençlerle buluşma:

Program kapsamında heyet, Millet Bahçesi içindeki İl Halk Kütüphanesi'ni de ziyaret etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hizmete sunulan kütüphanede ders çalışan öğrencilerle bir araya gelindi; gençlerin talepleri, istekleri ve önerileri dinlendi. Büyükkılıç ve Yılmaz, öğrencilerin azim ve gayretinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek eğitim süreçlerini destekleyen modern ve nitelikli ortamların önemine dikkat çekti.

kent müzeciliği ve kültürel mirasın korunması:

Ziyaretin bir diğer durağı Mimarsinan Kent Müzesi oldu. Başkan Büyükkılıç, müzeyi Bakan Yardımcısı Yılmaz'a gezdirirken kent müzeciliği çalışmalarının kapsamı ve Kayseri'nin tarihi-kültürel mirasının yaşatılmasına yönelik projeler hakkında bilgi verdi. Koruma ve aktarım odaklı yaklaşımların, kültürel birikimin gelecek kuşaklara taşınmasında öncelikli olduğu vurgulandı.

Program sonunda Büyükkılıç, Kayseri'nin kültür, turizm ve gastronomi alanındaki potansiyelinin geliştirilmesine yönelik destekleri için Bakan Yardımcısı Yılmaz'a teşekkür etti ve sürece dair mesajını şu sözlerle özetledi: 'Kayseri’mizin gastronomi zenginliğini, tarihi ve kültürel mirasını hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız'.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI DR....

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI DR. COŞKUN YILMAZ’I RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET BAHÇESİ’NDE AĞIRLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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