Kayseri gebe okulları 2026'da binlerce anne adayını normal doğuma hazırladı

Kayseri'de gebe okulları: kapsamlı eğitim ve farkındalık

Kayseri'de hizmet veren Gebe Okulları, 2026 yılının ilk 8 ayında toplam 8 bin 808 anne adayına gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitimler verdi. Programlar, hamilelerin bilgi, beceri ve güven kazanmasını hedefleyerek normal doğuma özendirme, nefes ve gevşeme teknikleri ile lohusalık dönemi bakımını kapsıyor.

Eğitim içeriği ve hedefleri:

Gebe Okulları'na katılanlara gebelik dönemi hakkında ayrıntılı bilgiler sunuluyor; doğum ve doğum sonrası bakımda emzirme, bebek bakımı, göbek bakımı ve bebek banyosu gibi konularda uygulamalı yönlendirme yapılıyor. Eğitimler sırasında normal doğumun avantajları vurgulanıyor ve anne adaylarına bu sürecin yönetilebilir olduğu gösteriliyor.

Multidisipliner destekle uygulanan programlar:

Fatma Kirazgiller Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu ebesi Beyza Ergül, merkezin yaklaşımını şöyle özetliyor: normal doğumun hem anne hem bebek açısından daha hızlı toparlanma sağladığı ve fizyolojik bir süreç olduğuna inanarak adayları bu yöne teşvik ettiklerini belirtiyor. Okulda verilen eğitimler beş farklı branşta yürütülüyor.

Programdaki disiplinler arasında diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve fizyoterapist yer alıyor. Bu ekip, gebelerin hem fiziksel hem de psikososyal gereksinimlerini adresleyerek doğuma hazırlığı bütüncül şekilde sağlıyor.

Katılımcı deneyimleri ve sonuçlar:

Gebe Okulları'ndan eğitim alanlar, özellikle filmlerde ve dizilerde sunulan doğum sahnelerinin yarattığı kaygıların azaldığını belirtiyor. Diş Hekimi Yaprak Kocakaya katılımının ardından nefes ve gevşeme teknikleri ile doğuma ilişkin korkularını yendiğini, multidisipliner yaklaşımla daha bilinçli hazırlandığını aktarıyor. Kocakaya kamu görevlisi olarak üçüncü doğumunu da normal doğumla gerçekleştirdiğini ifade ediyor.

Merkez yetkilileri, düzenlenen oturumların hem bilgi düzeyini artırdığını hem de normal doğuma yönlendirme konusunda olumlu sonuçlar verdiğini söylüyor. Eğitimin hedefi, anne adaylarının güvenle doğuma yaklaşması ve sonrası dönemde anne-bebek sağlığının desteklenmesi olarak öne çıkıyor.

Kayseri'deki Gebe Okulları, 2026'nin ilk sekiz ayında ulaştığı katılımcı sayısıyla yerel halk sağlığına katkısını ortaya koyarken, normal doğumun teşviki ve gebelerin psikososyal destekle güçlendirilmesi yönündeki çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.

KAYSERİ’DE KENT GENELİNDE HİZMET VEREN GEBE OKULLARI’NDA 2026 YILININ İLK 8 AYINDA 8 BİN 808 ANNE ADAYINA GEBELİK, DOĞUM VE DOĞUM SONRASI SÜREÇLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLDİ.