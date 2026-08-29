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Kayseri gecesi şimşek gösterisiyle aydınlandı

Kayseri'de akşamdan itibaren çakan şimşekler Erciyes etekleri ve kentin görüntüsünü değiştirdi; dron çekimleri ve ardından gelen sağanak dikkat çekti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:52

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Kayseri gecesi şimşek gösterisiyle aydınlandı

Kayseri gecesi şimşek gösterisiyle aydınlandı

Dün akşam saatlerinden itibaren Kayseri semalarında art arda çakan şimşekler, kentin farklı noktalarından gözlemlendi ve geceyi aydınlattı.

dron görüntüleri:

Erciyes'in eteklerinde meydana gelen yıldırım düşmeleri, dron ile kaydedilen karelerle görsel açıdan öne çıktı; bu çekimler gökyüzü ile yeryüzü arasındaki kontrastı belirginleştirdi.

kentte etkiler:

Şimşeklerin ardından kent genelinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış, kısa süre de olsa günün atmosferini değiştirdi ve akşam görüntülerine dinamik bir hava kattı.

Ortaya çıkan kareler, özellikle Erciyes eteklerinden alınan perspektiflerle gece manzarasına farklı bir estetik boyut ekledi ve bölgede etkili olan hava olayının görsel zenginliğini ortaya koydu.

KAYSERİ&#039;DE ETKİLİ OLAN ŞİMŞEKLER GÜZEL GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARDI.

KAYSERİ'DE ETKİLİ OLAN ŞİMŞEKLER GÜZEL GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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