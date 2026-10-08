Kayseri hakemlerine moral desteği: kıyafet ve çantalar teslim edildi

kıyafet teslimatı kayseri sümer amatör evi'nde gerçekleştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2026-2027 futbol sezonu öncesinde gönderilen müsabaka kıyafetleri, amatör liglerde görev alacak Kayseri bölgesi hakemlerine teslim edildi. Teslimat Kayseri Sümer Amatör Evi'nde düzenlenen toplantıda yapıldı.

Toplantıya katılan Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, kıyafetlere ilave olarak hakemlere çanta hediye etti ve yeni sezona ilişkin temennilerini iletti.

törende öne çıkan mesajlar:

Mutlu Önal konuşmasında: "Hakemlerimiz, bizim gözbebeğimiz. Hepsi bizim için önemlidir. Hakemlerimizin sık sık ağır eleştirilere maruz kaldığını hepimiz görüyoruz. Sizlerin dürüstlük içerisinde, bilgisi dahilinde, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde müsabakalarda görev almanızı istiyoruz. Başarılı bir sezon geçirmenizi temenni ediyorum." dedi. Bu sözler, yöneticilerin hakemlere verdiği desteğin ve beklentinin özeti olarak vurgulandı.

hakemlere verilen destek ve beklentiler:

Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Murat Ülger de orta hakem ve yardımcı hakem olarak görev üstleneceklere başarı dileyerek, "Türk futbolunun, Kayseri futbolunun gelişmesi için hakemler olarak üzerimize düşeni yapmak için çalışıyoruz. Yeni sezonda hakemlerimizin başarılı olacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Ülger ayrıca toplantıya katılarak destek veren Mutlu Önal'a teşekkürlerini ileterek, "Toplantımızı katılarak bizleri onore eden, her zaman yanımızda olduğu gibi hakemlerimize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen değerli Mutlu Önal başkanıma sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Yetkililer, yapılan teslimatın hakemlerin moraline olumlu katkı sağlayacağını belirtti ve yeni sezonda hakemlerin tarafsızlık ve sportmenlik ilkeleri doğrultusunda görev almalarının önemine dikkat çekti.

2026-2027 FUTBOL SEZONU ÖNCESİNDE TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) TARAFINDAN GÖNDERİLEN MÜSABAKA KIYAFETLERİ, AMATÖR LİGLERDE GÖREV ALACAK KAYSERİ BÖLGESİ HAKEMLERİNE TESLİM EDİLDİ