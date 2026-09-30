Kayseri ihracatı ağustosta 150 ülkeye 333,8 milyon doları buldu

Kayseri'nin ağustos dış ticaret performansı:

TÜİK tarafından açıklanan Ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, kent ihracatının zorlu küresel koşullara rağmen artış gösterdiğini belirtti. Gülsoy, Ağustos ayında Kayseri'den toplam 333.760.481 dolar ihracat gerçekleştirildiğini ve bunun geçen yılın aynı ayına göre %9,88 oranında arttığını açıkladı.

Gülsoy, aynı dönemde Kayseri'nin ithalatının 163.079.418 dolar olduğunu ve ithalatta geçen yılın aynı ayına göre %19,68 artış kaydedildiğini ifade etti.

ilk 8 aylık görünüm:

2026 yılının ilk 8 ayına ilişkin verileri de paylaşan Gülsoy, yılın ocak–ağustos döneminde Kayseri ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre %5,64 artışla 2.630.148.629 dolar seviyesine ulaştığını söyledi. Aynı dönemde kentin ithalatı ise %5,86 artışla 1.253.491.054 dolar olarak gerçekleşti.

başlıca pazarlar ve sektör hareketleri:

Gülsoy, Kayseri'nin Ağustos ayında dünya genelinde 150 ülkeye ihracat yaptığını vurguladı. En çok ihracat yapılan ilk 10 pazarın Almanya, ABD, Polonya, İtalya, Irak, Fransa, Fas, Romanya, Hollanda ve Mısır şeklinde sıralandığını belirtti. Sektör bazında ise TÜİK sınıflamasına göre Demir ve Demir Dışı metaller, Deri ve Deri Mamulleri, Elektrik ve Elektronik, Halı, İklimlendirme Sanayii, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri gibi alanlarda artış; çelik, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat gibi sektörlerde ise azalış yaşandığını aktardı.

maliyet baskısı ve destek beklentileri:

Gülsoy, küresel ekonomik daralma ve ağırlaşan şartlara rağmen üretim ve ihracat yapan iş dünyasını tebrik ettiklerini belirtti. Yüksek üretim ve finansman maliyetlerinin firmaların fiyatlama gücünü sınırladığını, bunun da küresel pazarlarda rekabeti zorlaştırdığını vurguladı. Gülsoy, "Bugün ihracatçımız global rakiplerinin yanı sıra yüksek üretim maliyetleri, finansmana erişim ve giderek daralan rekabet marjlarıyla da mücadele ediyor" diyerek maliyetleri düşürmenin gerekliliğini ifade etti.

KTO Başkanı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 1 Ekim itibarıyla özellikle emek yoğun, katma değerli üretim yapan ve istihdama katkı sağlayan sektörlerde döviz dönüşüm desteğinin artırılacağı yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu tür desteklerin ihracatçının rekabet gücünü koruması açısından kritik önemde olduğunu söyledi.

gelecek hedefleri:

Gülsoy, Kayseri için hedefin katma değeri yüksek, sürdürülebilir ve rekabetçi bir ihracat yapısını güçlendirmek olduğunu kaydetti. Artan korumacılık ve daralan rekabet marjları karşısında pazar çeşitliliğinin zorunlu hale geldiğini belirten Gülsoy, firmaların mevcut pazarlarını korurken yeni pazarlara açılmasının önemine dikkat çekti. Son olarak, "Üreten, istihdam sağlayan ve dünyanın dört bir yanına Kayseri menşeli ürünleri ulaştıran tüm firmalarımıza ve kıymetli çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum" ifadeleriyle iş dünyasına teşekkür etti ve KTO'nun desteğini sürdüreceğini duyurdu.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) AĞUSTOS AYI DIŞ TİCARET VERİLERİNİ DEĞERLENDİREN KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER GÜLSOY, “KÜRESEL EKONOMİK DARALMAYA VE ZORLU ŞARTLARA RAĞMEN ÜRETİM VE İHRACAT YAPAN İŞ DÜNYAMIZI TEBRİK EDİYORUM. TÜRKİYE’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMESİNİN YOLU DAHA FAZLA ÜRETMEKTEN, DAHA YÜKSEK KATMA DEĞER OLUŞTURMAKTAN VE İHRACATÇININ KÜRESEL PAZARLARDAKİ REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAKTAN GEÇİYOR” DEDİ.