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Kayseri Kadın FK gole doyarak Şile'yi farklı geçti

Kayseri Kadın FK, Süwen Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Şile Bilgidoğa'yı 7-0 yenerek sezonun ikinci galibiyetini aldı ve 8 puana ulaştı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 08:36

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri Kadın FK gole doyarak Şile'yi farklı geçti

Kayseri kadın FK sahasında farklı kazandı:

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Suwen Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş.'yi farklı skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip sahadan 7-0 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı.

maç özeti:

Bu sezon ligdeki ilk galibiyetini 1. haftada Sultanbeyli Gücü SK karşısında 4-3 alan Kayseri, 5. haftadaki üstün oyunuyla ikinci üç puanını elde etti. Farklı sonuç, takımın hücum performansının ve gol üretme kapasitesinin sezon içinde öne çıkan unsurlarından biri olduğunu gösterdi.

puan durumu ve gelecek maç:

Geride kalan 5 hafta sonunda Kayseri Kadın FK, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile toplam 8 puan topladı. Sarı-kırmızılıların sıradaki sınavı ligin 6. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında olacak.

SUWEN KADINLAR SÜPER LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ LİGDEKİ İKİNCİ GALİBİYETİNİ...

SUWEN KADINLAR SÜPER LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ LİGDEKİ İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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