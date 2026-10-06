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Kayseri markaları İstikbal ve Erciyes 38 sponsorlukla güçlerini birleştirdi

Erciyes 38 FK ile İstikbal arasında yapılan sponsorluk anlaşmasıyla İstikbal 2026-27'de şort ve kol sponsoru; sonraki iki sezonda forma göğüs sponsoru olacak.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri markaları İstikbal ve Erciyes 38 sponsorlukla güçlerini birleştirdi

İş birliğinin kapsamı:

Kayseri’nin spor ve iş dünyasının iki tanınmış markası Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü ve İstikbal arasında kulübe ve şehre değer katmayı hedefleyen bir sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşma, hem sportif hem de marka değerine katkı sağlayacak iş birliklerini içeriyor.

Anlaşmanın maddeleri:

Yapılan anlaşmaya göre İstikbal, 2026-2027 sezonunda Erciyes 38 FK’nın şort ve kol sponsoru olacak. İş birliği ayrıca önümüzdeki iki sezon boyunca devam edecek ve bu dönemde İstikbal, Erciyes 38 FK’nın forma göğüs sponsoru olarak kulübün yanında yer alacak. Bu düzenleme, hem görünürlük hem de uzun soluklu destek açısından dikkat çekiyor.

Kulübün açıklaması ve beklentiler:

Erciyes 38 FK’dan yapılan açıklamada, Kayseri’nin iki önemli markasının güçlerini birleştirmesinden duyulan memnuniyet aktarıldı. Kulüp, İstikbal ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının kulübe, İstikbal’e ve Kayseri sporuna önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Açıklamada ayrıca şehrin güçlü markalarının spor kulüplerine verdiği desteğin sportif başarıların yanı sıra Kayseri’nin spor alanındaki marka değerinin yükselmesine de katkı sunacağı vurgulandı. Kulüp yetkilileri, İstikbal ailesine teşekkür ederek imzalanan sponsorluk sözleşmesinin tüm taraflar için hayırlı olmasını temenni etti.

KAYSERİ’NİN SPOR VE İŞ DÜNYASINDAKİ İKİ ÖNEMLİ MARKASI ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ İLE İSTİKBAL...

KAYSERİ’NİN SPOR VE İŞ DÜNYASINDAKİ İKİ ÖNEMLİ MARKASI ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ İLE İSTİKBAL, KULÜBE VE ŞEHRE DEĞER KATACAK ÖNEMLİ BİR SPONSORLUK ANLAŞMASINA İMZA ATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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