Yeni ticaret merkezi tamamlandı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi tarafından yapımı gerçekleştirilen yeni ticaret merkezi tamamlandı. Proje, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetiminin öncelikli yatırımlarından biri olarak hayata geçirildi. Merkezde farklı metrekare seçeneklerinde işyerleri yer alıyor ve kiralama süreci için başvurular başlamış durumda.

Kent içindeki ihtiyaçlara yerinde çözüm:

Başkan Mehmet Yalçın, yapılan istişare toplantılarında Fevzi Mercan Camii civarındaki sanayicilerin günlük ihtiyaçlarını, bölgede bulunan ve nispeten uzak diğer iş merkezlerinden temin ettiklerini kendilerine ilettiklerini kaydetti. Yalçın, bu geri bildirimler doğrultusunda, Kayseri OSB mülkiyetindeki ticaret parselinde bir iş merkezi yapımını zorunlu gördüklerini belirtti ve projenin sanayicilerin talepleri doğrultusunda yaklaşık iki yıl önce projelendirildiğini söyledi.

Kiralama koşulları ve başvuru süreci:

Yalçın, inşaatın aşama aşama tamamlandığını ve artık işyerlerinin belirlenen kriterlere göre kiraya verileceğini ifade etti. Kiralama talebi bulunanların, Kayseri OSB'den temin edecekleri matbu şartnameyi doldurarak teslim etmeleri gerektiği belirtildi. Başvurularla ilgili tüm bilgi ve belgeler, www.kayseriosb.org adresinde yayımlandı.

Başvuruların son teslim tarihi olarak 04 Aralık 2026 Cuma günü saat 17:30 belirlendi. Yalçın, bu tarihe kadar Bölge Müdürlüğü'ne teslim edilen başvuruların, belirlenen kriter ve sayılardaki iş kollarına göre kura yöntemiyle değerlendirileceğini bildirdi.

Yeni ticaret merkezi, Kayseri OSB 24. cadde üzerinde, Fevzi Mercan Camii yakınında konumlanıyor. Projenin özellikleri arasında 14.200 metrekare kapalı alan ve 1.100 araçlık otopark bulunuyor. Yönetim, merkezin bölgeye ve sanayicilere hayırlı olmasını dilediğini açıkladı.

Kayseri OSB yetkilileri, ilgilenen firmaların şartnameyi eksiksiz doldurarak başvurularını zamanında teslim etmelerinin önemine vurgu yaptı ve sürecin şeffaflık içinde yürütüleceğini taahhüt etti.

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TARAFINDAN YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ TİCARET MERKEZİ TAMAMLANDI.