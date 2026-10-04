Kayseri sanayi odası'nda tek listeyle güven tazeleyen yönetim

Seçim süreci ve sonuçların kısa özeti:

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) 2026-2030 dönemi organ seçimleri tamamlandı. 25 meslek komitesinde yürütülen seçimlerde meslek komitesi üyeleri ve meclis üyeleri belirlendi. Sürece Kayseri sanayicilerinin yoğun katılımı damga vurdu; Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci tek listeyle girdiği seçimde yeniden seçilerek güven tazeledi.

Başkanın değerlendirmesi:

Seçimlerin tamamlanmasının ardından konuşan Büyüksimitci, üyelerin kendilerine yönelttiği güvenin yeni dönem için önemli bir sorumluluk yüklediğini belirtti. Tüm üyelere teşekkür eden Büyüksimitci, yeni dönemde önceliklerinin Kayseri sanayisinin gelişmesi, üretimin ve ihracatın artırılması olduğunu vurguladı. Ayrıca sanayicilerin sorunlarının çözülmesi ve şehrin ekonomik potansiyelinin daha ileri taşınmasının yönetimin temel hedefleri arasında olacağını ifade etti.

Çalışma anlayışı ve öncelikler:

Büyüksimitci, yeni dönemin ortak akıl ve istişare anlayışıyla şekilleneceğini söyledi ve KAYSO'yu "hepimizin ortak çatısı" olarak nitelendirdi. Önümüzdeki dönemde meclis ve meslek komiteleriyle birlikte hareket edeceklerini; üyelerin görüş ve önerilerini dikkate alarak politika ve projeler oluşturacaklarını belirtti. Yönetim, özellikle üretim, istihdam ve ihracat başlıklarında Kayseri sanayisinin rekabet gücünü artıracak çalışmalara odaklanmayı planlıyor.

Seçimlere katılan ve demokratik tercihlerini ortaya koyan tüm üyelere teşekkür eden Büyüksimitci, seçilen meslek komitesi ve meclis üyelerine görevlerinde başarı diledi. KAYSO yönetimi, yeni dönemde de şehrin ve ülkenin sanayi kapasitesine katkı sunma hedefiyle hareket edeceğini yineledi ve "önümüzdeki dönemde de şehrimiz ve ülkemiz için üretmeye, çalışmaya ve değer oluşturmaya devam edeceğiz" mesajını paylaştı.

KAYSERİ SANAYİ ODASI’NIN (KAYSO) 2026-2030 DÖNEMİNE İLİŞKİN ORGAN SEÇİMLERİ TAMAMLANDI. 25 MESLEK KOMİTESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİMLERDE MESLEK KOMİTESİ ÜYELERİ İLE MECLİS ÜYELERİ BELİRLENDİ.